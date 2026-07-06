彭博專欄作家：大賣空本尊貝瑞看空記憶體 可能沒錯

彭博資訊專欄作家任淑莉（Shuli Ren）發文寫道，大賣空本尊麥可．貝瑞（Michael Burry）從金融海嘯以來，多次「末日預言」都告落空，但這次可能沒錯。

貝瑞不買記憶晶片進入超級周期的帳，在Substack網站貼文宣示，已放空美光股票，並表示美光「時機大好時，這支股票會被拉高至超越應有價值；當時機大壞時，則會遭到拋售，摜破應有價值」。

任淑莉說，的確，單單從股價研判，三星電子、SK海力士、美光，這三家記憶晶片製造廠的走勢，正在強化記憶體業容易出現大起大落的動盪循環。當業者獲利沖天，且展望紅火時，依據預估盈餘來看，這些個股的價格可能便宜到令人難以置信，促使一些投資人奮而追高，與動能型交易無二。然而一旦氛圍轉壞，投資人便立馬質疑分析師提出的盈餘預估，並開始倒貨。此時投資人轉而重視「股價淨值比（P/B）」，而這項指標通常適用於困難企業。

當6月底美光公布盈餘爆增時，確實目擊到上述情況。投資人並未因此狂喜，反而大舉出走，SK海力士（三支股票中震盪最激烈者），上月股價比之前的頂峰大跌25%。投資人擔憂Meta與蘋果的晶片需求可能遞減。

儘管美光試圖提供盈餘能見度，但結果仍是一樣。公司管理階層大談與客戶簽訂的長期合約，通常為期5年，並包含預付款，而且預付款額至少是整個合約完成時應收貨款的一半。但這些努力並未收效：6月底時美光的預估本益比為11倍，7月2日收盤價已降到只剩7倍。

任淑莉表示，根本問題並不在於本益比變化，或是這些股票在市場的槓桿比率，而是因為記憶晶片產業的供需非常複雜，即便是最老到的分析師也可能措手不及。

貝瑞認為南韓業者大舉擴張支出，暗示行情「步入尾聲」。南韓總統李在明上周宣布晶片業1.35兆韓元（8,880億美元）的龐大投資，包括三星與海力士將在西南部建立新晶片製造廠。儘管這項投資行動計畫，對南韓政府而言有其道理。據巴克萊集團估計，新晶片園區產值可能占國內生產毛額（GDP）的2.6%。但由於新園區產量龐大，且時間提前，將使記憶晶片的產能擴張來到空前高點，DRAM缺貨的情況，最早可能在明年初就告消失。

再看一向慣打價格戰的中國將如何？長鑫存儲正準備上市，計劃至少募資295億人民幣（43億美元）。一旦IPO落實，長鑫將獲得彈藥來擴張晶圓產能。據摩根士丹利預測，到2028年中國DRAM的淨增加量，將占全球30%，僅次於南韓。

長鑫存儲的確處於擴張模式，持續投資收效，今年第1季獲利增至200億人民幣以上。如果蘋果採購長鑫晶片，則長鑫只會加速擴張。

目前三星、SK海力士及美光掌控全球約90%的DRAM市場，並製造輝達繪圖處理器（GPU）所需的所有高頻寬記憶（HBM）晶片。但這種寡占情勢相當脆弱，記憶體愈來愈被視為戰略性資產，也是人工智慧（AI）時代創造財富的來源，供需動能很容易受到北京與首爾的政治企圖干擾。

半導體分析師一直高談晶片業的超級周期，靠的是獲利創新高以及客戶的長期採購合約。然而晶片廠股價如此動盪，且政治因素可能驟然改變供需形態時，還有什麼超級周期可言？