不滿三星半導體員工獲優渥獎金 非晶片部門擬抗議
代表三星電子智慧手機、電視及家電部門員工的工會今天表示，預計7月16日舉行集會，抗議晶片部門員工工會近日勞資談判爭取到的優渥獎金。
路透社報導，在三星電子另一個工會主導下，業績暢旺的半導體部門員工近來贏得一項薪酬協議。
另據韓聯社報導，涵蓋智慧手機、電視及家電業務的裝置體驗（Device eXperience）事業群員工，今年預計可獲得價值600萬韓元庫藏股獎勵。
相較下，半導體部門員今年有望可獲得最多6億韓元（約新台幣1259萬元）績效獎金。
這個非晶片部門工會擁有約2萬8000名會員。韓聯社引述該工會表示，預估將有2000至3000名會員參加在水原市三星電子總部附近舉行的集會。
三星電子預計明天公布4月至6月財報，外界預估其營業利益將比去年同期暴增18倍。
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