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林納斯與五角大廈稀土協議引發抗議 大馬舉行聽證會

中央社／ 吉隆坡6日綜合外電報導

馬來西亞1名資深國會議員今天表示，國會將於16日舉行聽證會，討論澳洲林納斯稀土公司（Lynas Rare Earths）與美國五角大廈今年初簽署價值9600萬美元稀土供應協議。

路透社報導，林納斯在馬來西亞擁有全球最大的稀土加工廠之一，因為和五角大廈簽下這項為期4年的協議而引發抗議。

部分人權團體批評，該公司為美國製造的武器提供材料，而這些武器被以色列用在加薩戰爭中對付哈瑪斯（Hamas）。人口以穆斯林為主的馬來西亞長期以來支持巴勒斯坦的志業，與以色列沒有外交關係。

馬來西亞國會國際關係與貿易特設委員會主席、國會議員黃基全表示，舉行聽證會目的在查明林納斯與五角大廈之間協議的細節，以及該協議是否違反任何當地政策。

黃基全告訴媒體，屆時將聽取林納斯代表、馬來西亞政府官員，以及環保團體和人權活動人士的證詞。

他補充，聽證會結果將作為建議提交，供政府制定未來稀土政策參考，因為馬來西亞正積極尋求投資，以建立國內稀土產業。

黃基全說：「（這些）稀土是用來做什麼的？…如果是用於再生能源，我們會表示支持，但如果是用於武器，我認為我們應該說不。」

黃基全是在收下約50名抗議者的備忘錄後發表談話。這些抗議者包括來自綠色和平組織（Greenpeace） 以及「抵制、撤資、制裁」（Boycott,Divestment, Sanctions，BDS）運動的活動人士，他們聚集在國會外，呼籲提高稀土供應鏈的透明度與問責制。

五角大廈 稀土 巴勒斯坦

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