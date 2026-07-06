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與台積電模式互別苗頭？晶片大神的新創Fab2要量產「小型晶圓廠」

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
晶片大神凱勒。美聯社
晶片大神凱勒。美聯社

晶片架構師吉姆．凱勒（Jim Keller）與DIY晶片製造先驅山姆．澤洛夫（Sam Zeloof）創辦的半導體工具新創Atomic Semi業者，已更名為Fab2，並將研發與生產總部遷往德州。該公司這次改名，反映其圍繞「fab fab」概念的定位，及打造一座工廠，可量產小型半導體晶圓廠，以及所需工具。

從幫浦、閥門、氣體管線，到微影設備及容納微影設備的真空腔體，Fab2自行設計並打造晶圓廠內的所有工具。該公司將這些零組件組裝成機台，再把機台整合成完整晶圓廠，目標是大量生產這些晶圓廠本身。Fab2也搭配Studio這套可在瀏覽器內使用、具協作功能的電子設計自動化（EDA）工具，用於佈線、電路圖與模擬作業；這套工具先前稱為Atomic Studio。

Fab2瞄準的不是讓12吋晶圓通過龐大產線的傳統模式，而是小型、由軟體驅動的晶圓廠；這類晶圓廠可處理尺寸遠小於整片晶圓的晶片，並在數小時內完成原型製作。澤洛夫十幾歲時便建立這項概念的驗證成果，在父母家的車庫中製作出微影晶片，縮至約300奈米，之後並於2022年與凱勒共同創辦這家公司。

Fab2目前營運三處據點：位於奧斯汀、面積12萬平方英尺的設施，是新的研發與生產總部；位於洛克哈特、面積3萬平方英尺的據點，容納其「fab fab」本身；原本位於舊金山、面積2.5萬平方英尺的「車庫晶圓廠」則繼續保留。

隨著Fab2遷往德州，其主打小型、可複製晶圓廠的模式，也切入特斯拉、SpaceX等製造巨頭聚集的德州。SpaceX今年3月宣布位於奧斯汀的超大型晶圓廠Terafab，目標是斥資最高1,190億美元，打造年算力1TW的AI基礎設施。兩者並非直接競爭對手；Fab2主打小型晶圓廠與快速原型製作，Terafab則鎖定大量AI運算需求，分別代表美國擴大晶片製造能力的集中式與分散式兩種路線。

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