南韓半導體聚落選址光州軍機場 圖省整地時間交通便利

韓國總統府今天宣布，由政府主導在韓國西南部打造半導體產業聚落的計畫，在業者提議下已選址在光州市的1座軍用機場，主要考量可節省整地時間及交通便利等因素。

韓聯社報導，青瓦台秘書室長姜勳植在記者會上表示，總統李在明今天稍早主持會議，與會官員及韓國前2大晶片製造商三星電子（Samsung Electronics）和SK海力士（SK Hynix）的代表討論投資案後續步驟，做出上述決定。

姜勳植指出，這座軍機場用地可達250萬坪（約8.26平方公里），且因為是機場，整地工作早已完成，有望縮短準備時間；加上距離光州市區和火車站不遠，對於人員和物流具備交通優勢，因此獲得業者青睞。

這項晶片生產聚落計畫是李在明政府提出的「3項超大專案」（three megaprojects）之一，鎖定在光州和湖南地區進行半導體、實體人工智慧（AI）及AI資料中心方面的大規模投資，三星和SK海力士已承諾合計將投入800兆韓元（約新台幣16兆7000億元）。

姜勳植表示，韓國政府將召集相關部會進行協調，盼盡快完成這項選址的行政程序；而李在明也將每月召開會議，親自督導計畫進度。