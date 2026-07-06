泰媒專訪駐泰代表藍夏禮 談台泰AI、半導體合作契機

駐泰代表藍夏禮日前接受泰媒泰叻報專訪表示，泰國積極發展AI、半導體及數位經濟等高科技產業，與台灣產業發展方向高度契合，雙方未來可在供應鏈布局、人才培育及科技合作等領域深化合作。

泰叻報（Thairath）4日刊登專訪藍夏禮的報導。藍夏禮指出，泰國政府正致力打造區域科技產業中心，將半導體、AI與機器人、數位經濟、潔淨能源及生物科技列為重點發展產業，這些領域也都是台灣長期投入的重要方向，因此具備廣大合作空間。

他表示，台泰經貿關係近年持續升溫，尤其電子產品及半導體供應鏈相關合作成長明顯。據統計，今年首季台泰雙邊貿易額年增47.8%，創下新高；同一期間，泰國投資促進委員會（BOI）核准台商投資金額達146億泰銖，約為去年全年核准投資額的一半，反映企業持續看好泰國市場。

藍夏禮表示，半導體與AI產業並非僅是晶片製造，而是涵蓋上中下游的完整產業生態系。

「對泰國而言，可藉由發展產業鏈帶動經濟及出口；對台灣而言，則有助於企業布局更多元的生產基地，形成互補互利的合作模式」。

而除了投資合作，人才培育也是台泰雙方合作的重點。藍夏禮指出，駐泰代表處透過「台泰科技人才服務平台」全力展開人才培育計畫，與企業、大專院校攜手推動技能訓練。

訪問中，藍夏禮也談及中國7月1日實施的「民族團結進步促進法」，並引用台灣政府官方聲明強調，指該法衍生「長臂管轄」問題。

另外，他也對「一中原則」及「一中政策」的區別作出解釋，指「一中原則」是中國共產黨自身堅持的原則；而「一中政策」則是各國作為主權國家，對於「一個中國」保有自身的理解及政策。

藍夏禮透過專訪呼籲，泰國應堅定自身「一中政策」立場，台泰關係可並行發展，不必受單一議題綁定。他並表示，台泰雙方已建立穩固合作基礎，這項基礎也為雙邊拓展更多合作機會鋪路。