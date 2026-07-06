科技股反彈勢頭減弱 亞股收盤互有漲跌

科技股上週尾聲的反彈勢頭減弱，投資人將焦點轉向即將登場的美股財報季，亞洲股市今天收盤互有漲跌，國際油價走低。

法新社報導，市場憂心人工智慧（AI）熱潮推升的資產估值可能過高，導致股市6月底走勢低迷，但美國2日公布就業數據顯示，上月新增就業人數低於預期，提振了市場情緒。

這項數據緩解了市場對美國聯邦準備理事會（Fed）近期可能升息以抑制通膨的擔憂，帶動亞洲股市上週尾聲普遍反彈，其中首爾股市領漲。

然而，市場情緒依然緊張，科技股今天再度劇烈波動。首爾股市盤中一度上漲近2%，隨後翻黑下跌逾2%，韓國綜合股價指數（Kospi）終場小幅收低。

上海、雪梨與台北股市同步下跌，東京股市小幅收低，但香港、馬尼拉、雅加達與威靈頓股市小幅上揚。

隨著油輪持續通過荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），加上市場樂觀看待美伊和平會談前景，原油價格延續跌勢。