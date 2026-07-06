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韓股高震盪成新常態？摩根：這三大利多支撐後市
今年以來韓股震盪加劇，市場對資金流向與消息面反應更趨敏感。不過法人認為，在AI投資循環、半導體擴產及公司治理改革三大題材支撐下，韓股中長線動能仍具優勢。
事實上，今年以來南韓股市波動明顯，除了漲多後的獲利了結壓力外，追蹤韓股的槓桿型ETF受到全球資金追捧，也使市場對消息面與資金流向更為敏感，高波動可能逐漸成為市場新常態，但短期震盪未必反映基本面。
摩根資產管理表示，儘管波動明顯升高，但大環境對韓國股市仍較有利，主要是以下三個關鍵：第一，AI投資循環仍是支撐韓股的核心動能：售價翻倍的記憶體供需維持緊俏，預估傳統DRAM季增率為93%–98%，NAND季增率為85%–90%，多家客戶簽訂長約有助支撐產業景氣維持高檔。
第二，韓國政府與半導體龍頭同步推動大規模擴產計畫：目標未來五年將DRAM產能翻倍。6月半導體出口年增近200%，反映全球AI基礎建設需求持續強勁。第三，韓國版「Value-Up Program」：韓國官方持續推進公司治理改革，有望帶動市場評價改善並擴散至更多產業。
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