韓股高震盪成新常態？摩根：這三大利多支撐後市

全球航運業減碳動能正在降溫。根據國際航運商會（ICS）的最新調查，多數船東仍傾向選擇傳統燃油，或開始探索核能在內的替代方案；今年對氨、氫等綠色燃料的信心則大幅下滑，反映成本與供應仍是業界最優先考量

2026-07-06 13:25