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借用當地公民名義從事禁止外資行業 東南亞嚴查中資

中央社／ 台北6日電

隨著中國與東南亞國家經濟聯繫不斷深化，部分中國企業的違規行為日益受到關注。日本經濟新聞報導，「隱形中國企業」在東南亞增加，東南亞各國正在加強取締以當地人為掩護，從事不正當活動的外國企業。

「如果中國企業繼續控制椰子產業，我們的生活將難以為繼」，在泰國叻丕府（Ratchaburi）從事椰子種植的53歲男性Thanwa說。他在4.8萬平方公尺的土地上種植1000多棵椰子樹，但近年來一直虧損。

報導指出，異常情況在2024年前後開始出現。隨著中國企業參與的中間商大量登場，椰子的價格開始下跌。目前暴跌至每個3泰銖（約2.88台幣），不到過去的三分之一。

情況顯示，在中國本土市場擁有銷售管道的中國企業，對椰子供應鏈的影響增大，從而形成壓低價格進行收購的格局。

在泰國，外資的出資比例超過50%的企業被視為外國企業，禁止進入農業領域或購買土地。泰國政府的統計顯示，涉足椰子行業的多家中國企業借用泰國人的名義，登記為所設法人是由泰國人出資51%以上的內資企業。

雖然名義上泰國人是股東，但決定權掌握在中國企業手中，甚至還有中國企業借用當地人名義收購椰子種植園的情況。泰國商業部商業發展廳廳長普蓬表示：「涉及出借名義的違規商業行為和土地取得正在增加，已成為日益嚴重的經濟和國家安全保障問題。」

泰國商務部已開始調查可能違反外資限制的15家中國相關企業，並公開了部分企業的名稱。這些企業不僅違規從事商業活動，少報利潤以逃稅的情況也很多。

泰國以外的東南亞各國也陸續推出應對措施。越南在2025年修改了「企業法」，要求企業提供實際控制者的資訊。這對以越南人為掩護、對企業有影響的外國人來說是一個打擊。

泰國 東南亞 日本

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