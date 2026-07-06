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大陸重創德國工業堡壘 歐盟貿易防禦措施緩不濟急

中央社／ 台北6日電

幾十年來，構成德國經濟支柱的數千家世界頂尖製造商，一直依賴著一條堅不可摧的護城河：無可匹敵的品質。如今，由於中國的低價競爭，這條護城河正在乾涸。

華爾街日報中文網報導，德國的Mittelstand指的是一個龐大的中型製造商群體，它們主要深耕資本品和中間產品，且高度依賴出口。這些企業曾靠著為全球工廠製造機器而蓬勃發展。但如今，中國正在消除雙方的品質差距，並且價格只有歐洲競爭對手的一半。

這是幾十年來德國首次出現從中國進口的先進資本品超過對中國出口量的情況。無論是在中國及其他海外市場，還是在本土大本營，德國製造商突然間都陷入了守勢。

根據財務審計公司安永（EY）5月發布的報告顯示，德國工業每月流失超過1萬個工作崗位。2022年2月至2026年初，德國工業產出下降了約10%，其中能源密集型行業降幅超過15%。

阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）的數據顯示，按12個月滾動平均值計算，在2024年中期至2025年8月期間，德國對中資本品貿易從約7.5億歐元的順差轉為5億歐元的逆差。

歐洲領導人正尋求獲得新的法律武器以對抗中國。根據中國海關以美元計價的數據，今年截至5月份，僅中國對德國的商品出口總額就同比增長了17%，對歐盟的出口則增長了16%。

在經歷了空前的房地產市場崩盤後，中國日益依賴製造業帶動經濟增長。面對國內需求疲軟和庫存積壓，中國工廠正大舉向海外銷售，推動該國去年的貿易順差達到了創紀錄的1.2兆美元。

如今，當東歐或南美的製造商建立新工廠時，他們可以直接從單一的中國供應商那裡「一站式」購齊整個生產生態，從注塑機、機械臂、乾燥機到雲端管理軟體，一應俱全。

總部位於倫敦的智庫歐洲改革中心（Centre forEuropean Reform）在最近的報告中直言不諱地警告稱：「中國已經吃掉了德國工業的大部分『午餐』，如今更是對他們的『晚餐』虎視眈眈」。

長期以來一直以堅守自由貿易理念為傲的德國中型企業，最近也開始尋求政府保護，以應對背後有政府支持的中國企業競爭。

過去兩年裡，歐盟針對中國政府發起的貿易調查數量創下歷史新高，但這些措施僅覆蓋了中國進口商品的一小部分。在6月布魯塞爾峰會上討論的更廣泛、更強硬的貿易防禦措施，可能需要一年或更長時間才能落地實施。

歐盟 德國 華爾街

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