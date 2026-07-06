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從洗髮精到巧克力 消費品巨頭靠AI加速產品創新
法國化妝品公司萊雅（L'Oreal）一名高階主管向路透社表示，萊雅利用人工智慧（AI）辨識出護膚品中的分子，並重新應用於洗髮精中，讓現在研發新產品的速度比以往快4倍。
路透社報導，高階主管表示，包含雀巢咖啡母公司雀巢（Nestle）、舒酸定牙膏製造商赫力昂（Haleon）以及巧克力大廠億滋（Mondelez）在內的消費品巨頭，正將AI應用於產品創新。在某些情況下，這項技術能協助他們更快速測試成分、激發配方靈感，並解決供應鏈的脆弱性問題。
在消費者偏好快速變化之際，消費品大廠面臨加速創新與降低成本的壓力，因此推動將AI導入產品研發。
萊雅消費用品部總裁費博瑞（Fabrice Megarbane）表示，實驗室早在4年前便啟用AI，透過AI預測成分對皮膚和頭髮產生的功效，已成功為美妝產品辨識出新的分子。
費博瑞表示，萊雅近期的創新成果，就是將原本用於護膚品的分子重新注入洗髮精中，透過膠原蛋白為秀髮帶來蓬鬆感與豐盈度。
億滋資訊數位長卡塔拉諾（Filippo Catalano）向路透社表示，AI加持的人類產品創新「徹底改變局勢」。
這項技術已協助擁有吉百利（Cadbury）與瑞士三角巧克力（Toblerone）的億滋加速製程，並重新構思配方。
億滋表示，AI能生成食譜，包括一些「跳脫框架」的創意，再由人類專家進行評估。
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