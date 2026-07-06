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散戶撤出私募信用市場 法人不甩贖回潮趁機加碼布局

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
黑石、Ares Management 和貝萊德旗下 HPS Investment Partners 等大型私募投資集團，正拜會投資人，為新一批旗艦基金募資。路透
黑石、Ares Management 和貝萊德旗下 HPS Investment Partners 等大型私募投資集團，正拜會投資人，為新一批旗艦基金募資。路透

大型機構投資人正把數十億美元投入私募股權基金，趁散戶資金撤出之際加碼布局。

英國金融時報引述 Preqin 統計報導，北美私募信用業鎖定法人的直接貸款基金第2季至少籌得 160 億美元。這業務是私募信用市場的一環，承作不透過銀行作為中介的客製化貸款。截至 6 月 25 日止三個月，這類封閉型基金創下四年來第二高單季籌資規模。

報導指出，儘管私募信用市場近日出現幾起大型違約事件，外界也顧慮過度集中軟體業，大型投資人對私募信用市場信心未減。

加拿大退休金計畫 CPP Investments 全球信貸投資主管 David Colla 指出，散戶資金在認清2021、2022 年承作貸款的報酬不如預期後，已從私募信用市場撤出，留下的缺口正由法人填補。

黑石、Ares Management 和貝萊德旗下 HPS Investment Partners 等大型私募投資集團，正拜會投資人，為新一批旗艦基金募資。知情人士說，Apollo Global 也把最新旗艦直接貸款基金的籌資時程提前六個月，以把握市場需求。

黑石 450 億美元旗艦私募信貸基金共同主管馬歇爾（Brad Marshall）表示，許多投資人預期報酬會提高，尤其當鎖定散戶的基金出現資金外流、限縮了放款能力。他說，市場波動通常是投入資金的最佳時機，因為投資人較緊張，資本結構更保守，貸款利差也更大。

機構投資人的樂觀態度，與鎖定散戶及高淨值個人的基金所面臨的大量贖回形成強烈對比。從 Apollo 到摩根士丹利，多家私募投資集團已限制這類基金贖回；第 2 季贖回申請超過 220 億美元。

機構投資人的樂觀情緒，也受到美國經濟強韌以及市場預期聯準會（Fed）為遏制通膨可能升息的激勵。高利率環境將有助於提高浮動利率私募債務的報酬率。此外，包括緬因州公共退休金與紐澤西州投資部門等大型退休金計畫，近期也相繼批准了對黑石及 Golub Capital 等私募信貸專業機構的鉅額投資承諾。

退休金 英國

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