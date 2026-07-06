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熱浪帶動中國空調搶購潮 不利歐盟縮減歐中逆差

中央社／ 布魯塞爾5日綜合外電報導

歐盟希望今年10月前縮小對中國屢創新高的貿易逆差。但當前歐洲正遭遇史上最嚴重熱浪，以致對中國製空調設備的需求達前所未見程度，不利歐洲的談判地位。

中國商務部長王文濤6月29日與歐盟貿易事務專員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）共同主持召開中、歐貿易投資磋商機制首次會議，會後發表聯合聲明。

CNBC財經新聞網報導，中、歐這份聯合聲明目標是推動兩大經濟體之間更平衡的貿易，並處理市場准入等問題。塞夫柯維奇會後告訴媒體，雙方在貿易失衡、出口管制及智財等爭議上，必須10月前取得「具體成果」。

然而CNBC認為當前時機對歐洲想縮減逆差頗為尷尬。歐洲正遭逢歷史性熱浪，民眾紛紛搶購冷氣空調，而這些設備大多為中國製造。長期以來歐洲一直不太接受冷氣空調，一來是認為酷暑通常不長而沒必要，二來是嫌空調噪音大、室外機會破壞建築外觀（尤其古蹟）；此外歐洲認為高耗能的空調會削弱對抗氣候變遷。

歐盟去年對中國的貨貿逆差增加15%，達到3600億歐元（約新台幣13.2兆），27個成員國對中國貿易全部呈現逆差。

今年第一季逆差進一步擴大至980億歐元，創下自2022年以來新高，其中電氣設備及機械是歐洲向中國買進的最大幾個商品類別。而今年夏天，空調又讓歐中貿易失衡雪上加霜。

據報導，中國最大家電製造商之一美的集團（Midea Group）表示，截至6月底，專為應付西歐零散且複雜建築法規而設計的PortaSplit可攜式分離式冷氣，今年訂單已突破20萬台，是2025年同期的兩倍。

德國軟體開發工程師庫貝爾（Adrian Kubel）架設網站，即時追蹤美的空調在全德庫存情況。網站在社群媒體迅速爆紅，且顯示大部分空調都已缺貨。

國際能源總署（IEA）資料顯示，歐洲只有約20%的家庭有空調。除美的集團，韓、日的三星（Samsung）和三菱電機（Mitsubishi Electric）都在積極搶攻這塊市場。

目前歐洲5大暢銷空調品牌裡，沒有一家是歐盟在地企業。根據市場研究機構歐睿國際（EuromonitorInternational）資料，2025年按零售銷量計算，海爾集團、珠海格力電器與美的集團這3家中企的空調合計占歐洲市場約32%市占率；其餘兩大品牌則是土耳其的Beko與日本的大金工業（Daikin Industries）。

CNBC指出，美的集團的空調設計，充分體現中企如何透過創新，突破歐洲支離破碎且層層疊加的法規與市場障礙，主打不鑽孔、不違規、不聘昂貴工人即可安裝分離式冷氣，產品還都符合德、法、義、西等國法規，精準破解歐洲消費者痛點。

PortaSplit的室外機可直接固定在窗戶支架上，無須鑽孔安裝，且在法律上被歸類為家具而非建築固定設備，因此可避開巴黎等城市禁止改動建築外牆的規定。此外，PortaSplit冷媒充填量被限制在1.99公斤，低於法國2公斤的法定上限。

主要空調供應商不見任何歐洲本土品牌，凸顯歐盟領袖們急欲彌補工業競爭力缺口。對中國製空調設備需求激增所反映出的經濟現實，也讓不少分析人士懷疑北京會在貿易談判作出實質讓步。

跨國諮詢機構羅蘭貝格（Roland Berger）高層德普（Denis Depoux）表示，歐盟自中國進口的商品裡，有一半屬於科技產品，從汽車到高階機械設備無所不包，「這與過去幾十年的情況完全倒轉，對歐洲產業而言令人擔憂」。

歐盟 熱浪 歐洲

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