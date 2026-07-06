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船東變心！成本壓倒減碳 傳統燃油再翻紅 核能冒出頭
全球航運業減碳動能正在降溫。根據國際航運商會（ICS）的最新調查，多數船東仍傾向選擇傳統燃油，或開始探索核能在內的替代方案；今年對氨、氫等綠色燃料的信心則大幅下滑，反映成本與供應仍是業界最優先考量
受訪的業界高管裡，認為氨燃料能在未來10年實現商業應用的比率，從去年的31%驟降至12%；看好氫能的也從18%降至10%。與此同時，認為傳統燃油仍是最可行選項的比率，由41%升至50%。
波士頓顧問公司（BCG）指出，貨主支付低碳航運「綠色溢價」的意願下降，使航運業在脫碳路徑上分裂成多個陣營。CMB Tech執行長Alexander Saverys直言，人人都喊環保，但沒人願意埋單。
愈來愈多船東改訂可使用傳統與替代燃料的雙燃料船；部分希臘船東甚至重新採購化石燃料船。
此外，核能推進再度受到關注。美國正推動核動力商船發展，希望藉此重振造船業。支持者認為可大幅降低燃料需求，但成本高昂與監管複雜仍是主要障礙，最快也要2030年代才可能投入商業營運。
儘管如此，仍有業者持續探索氨燃料。CMB Tech已投資氨燃料基礎設施，並建造12艘氨動力船，預計首艘今年稍晚將下水。該公司認為，隨著成本快速下降，氨仍有望成為最具競爭力的零碳燃料之一。
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