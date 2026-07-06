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SemiAnalysis指機櫃中介電路板製造遇挑戰 亞洲PCB供應鏈股全面大跌

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
有報告指出，輝達因機櫃中介電路板製造挑戰，已把 Kyber NVL144 延至 2028 年。路透
有報告指出，輝達因機櫃中介電路板製造挑戰，已把 Kyber NVL144 延至 2028 年。路透

亞洲印刷電路板（PCB）供應鏈股周一下跌，半導體研究機構SemiAnalysis在X平台發文指出，輝達NVIDIA）下一代大型 AI 伺服器平台 Kyber NVL144遭遇重大挫折，延誤可能超過一年。

南韓 NH Investment & Securities 股票主管 Shawn Oh 說：「今天區域科技股走弱，看來是受到 SemiAnalysis 報告影響。報告指出，輝達因機櫃中介電路板製造挑戰，已把 Kyber NVL144 延至 2028 年。」

他說：「報告也指出，NVL72x2 已取消，Rubin Ultra 只會以 2 顆晶粒配置推出，這使輝達下一代橫向擴展路線圖的不確定性升高，也為其他 AI 平台創造更大的競爭空間。」

台灣方面，台光電（2383）一度下跌 10%，南亞電路（8046）板跌 9.7%，欣興（3037）跌 7.4%。南韓三星電機一度下跌 11%；日本揖斐電一度重挫 9.9%。

香港建滔積層板一度下跌 18%，勝宏科技跌 12%，中國建材跌 6.5%。

中國大陸方面，深南電路一度下跌 6.1%，覆銅板製造商生益科技跌 7%。

輝達 NVIDIA 伺服器

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