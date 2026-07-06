易捷航空初同意Castlelake加碼收購 估值逾2350億

英國廉航公司易捷航空（EasyJet）表示，已與美國私募基金CastleLake新提出的加碼收購案達成原則協議，新提案對易捷航空整體估值逾55億英鎊（約新台幣2351億元）。

易捷航空董事會表示，CastleLake第5次出價，每股價格為6.9英鎊，若對方在協議期限8月3日之前提出正式要約，董事會傾向建議股東們接受。

CastleLake主要投資領域包含航空產業，旗下管理資產約380億美元。

易捷航空主打低價無附加服務，在歐洲廉價航空市場剛起飛時迅速成長。

易捷過去已4次拒絕CastleLake的收購提議，曾形容第3次的收購提案「高度投機」；當時公司股價大跌、虧損擴大，加上中東戰爭導致航空燃油價格飆升，嚴重擠壓了易捷航空的利潤空間。

易捷航空今天聲明指出，CastleLake支持易捷航空的機隊現代化計畫，認為對公司長期競爭力、營運效率和永續發展目標至關重要。

但易捷航空也提醒，目前還不確定CastleLake是否會在8月3日期限前正式提出收購要約。

易捷航空今年5月公布，美伊衝突造成燃油價格暴漲、旅行計畫受阻，影響之下，公司財務年度上半年虧損擴大27%，至3億7700萬英鎊。

易航警告說，下半年業績仍將受影響，不過執行長賈維士（Kenton Jarvis）表示，公司有信心渡過這波動盪。