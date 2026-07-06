聽新聞
0:00 / 0:00
易捷航空初同意Castlelake加碼收購 估值逾2350億
英國廉航公司易捷航空（EasyJet）表示，已與美國私募基金CastleLake新提出的加碼收購案達成原則協議，新提案對易捷航空整體估值逾55億英鎊（約新台幣2351億元）。
易捷航空董事會表示，CastleLake第5次出價，每股價格為6.9英鎊，若對方在協議期限8月3日之前提出正式要約，董事會傾向建議股東們接受。
CastleLake主要投資領域包含航空產業，旗下管理資產約380億美元。
易捷航空主打低價無附加服務，在歐洲廉價航空市場剛起飛時迅速成長。
易捷過去已4次拒絕CastleLake的收購提議，曾形容第3次的收購提案「高度投機」；當時公司股價大跌、虧損擴大，加上中東戰爭導致航空燃油價格飆升，嚴重擠壓了易捷航空的利潤空間。
易捷航空今天聲明指出，CastleLake支持易捷航空的機隊現代化計畫，認為對公司長期競爭力、營運效率和永續發展目標至關重要。
但易捷航空也提醒，目前還不確定CastleLake是否會在8月3日期限前正式提出收購要約。
易捷航空今年5月公布，美伊衝突造成燃油價格暴漲、旅行計畫受阻，影響之下，公司財務年度上半年虧損擴大27%，至3億7700萬英鎊。
易航警告說，下半年業績仍將受影響，不過執行長賈維士（Kenton Jarvis）表示，公司有信心渡過這波動盪。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。