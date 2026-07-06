台灣富豪搶進日本房市 成東京都心新建公寓最大境外買家

台灣富裕人士正大舉進軍日本房市，在半導體帶來財富效應、日圓走弱與兩岸地緣風險三大因素帶動下，成為東京新建公寓最大的境外買家，

日經新聞引述日本國土交通省資料顯示，台灣買家占東京都心新建公寓外國買家近三分之二；今年上半年，居住在日本以外的台灣買家在東京 23 區購入192 戶新建公寓，比 2024 全年多出 82%。

報導指出，這波需求一方面來自台灣財富快速累積。AI需求帶動台積電等半導體產業景氣，推升台股和家庭財富；另一方面，日圓疲弱也讓日本房產相對便宜。對台灣買家來說，東京和大阪仍是主要目標，福岡也因鄰近台積電熊本廠而受到關注。

地理距離也是重要因素。台北松山機場飛東京羽田約三小時，部分買家把日本房產視為度假、子女教育和長期投資的選擇。也有人把兩岸情勢納入考量，希望在海外分散資產。

不過，東京房價多年上漲後，投資報酬率已不如過去，部分買家也更重視自住便利性。日本政府則計劃10 月起要求不動產登記申請人提出護照等身分文件並申報國籍，以加強掌握外國買房情況。