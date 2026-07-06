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林業廢料變鋰電池石墨！寧德時代押寶紐企CarbonScape 布局新供應鏈

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
寧德時代投資紐西蘭CarbonScape，布局生物石墨技術。路透
寧德時代投資紐西蘭CarbonScape，布局生物石墨技術。路透

彭博資訊報導，全球最大電動車電池製造商寧德時代宣布投資紐西蘭企業CarbonScape，該公司技術可將林業廢料轉化為生產鋰電池負極所需的石墨。

依雙方合作計畫，CarbonScape的技術將先在寧德時代廠區進行示範測試，隨後優化邁向商業化生產。寧德時代與香港投資公司Lochpine Capital將合計取得CarbonScape的20%股權，成為策略投資人。

CarbonScape執行長Ivan Williams表示，目標是「在這個十年結束前，實現生物石墨的商業化生產」。

石墨是鋰電池負極的關鍵原料，目前由中國主導全球供應鏈。產業顧問Benchmark Mineral Intelligence預估，至少至2031年，全球其他地區都將面臨天然與合成石墨的雙重短缺。

CarbonScape表示，全球電池級石墨需求預估將在2025年至2040年間成長約六倍，目前逾75%的電池用石墨仍來自石油原料，凸顯生物石墨的減碳潛力與戰略價值。

寧德時代 押寶 電動車

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