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SK海力士登陸那斯達克 美股市場終於買得到 估值有望追上美光？

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
SK海力士本周將登陸美國那斯達克，可能吸引更多美國投資人，縮小與美光的估值差距。彭博
SK海力士本周將登陸美國那斯達克，可能吸引更多美國投資人，縮小與美光的估值差距。彭博

南韓記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）本周五（10日）將在美國那斯達克掛牌上市，發行規模約290億美元，可望寫下外國企業赴美IPO最大規模紀錄。此舉不只是籌措資金，更希望搶搭AI投資熱潮，進軍全球最大資本市場，縮小與競爭對手美光（Micron）的估值差距。

多年來，SK海力士的估值一直低於美光，主要原因之一是美國投資人直接投資南韓股票並不容易，只能透過流動性有限的場外ADR參與。赴美上市後，美國投資人可直接在正常交易時段買賣SK海力士ADR，有助提升流動性、吸引更多資金，並推升公司估值。

Thornburg Investment Management投資組合經理Di Zhou表示，這次在那斯達克上市，讓無法投資韓股的投資人也能直接布局AI記憶體產業。市場也預期，SK海力士未來有機會納入美國主要指數，吸引追蹤指數的ETF被動買盤。

SK海力士與美光同樣受惠於高頻寬記憶體（HBM）需求暴增。過去一年，兩家公司股價均大漲約700%，市值雙雙突破1兆美元。然而，投資人也愈來愈擔心AI熱潮還能持續多久。

River Wealth Advisors執行長Ed O'Gorman警告，記憶體股短時間漲幅驚人，投資人須留意市場可能形成投機泡沫。一旦Alphabet、微軟等科技巨擘放緩AI資料中心投資，記憶體需求降溫，產業榮景可能迅速反轉。

此外，SK海力士正計畫斥資數千億美元，在南韓興建兩座新廠，以滿足AI帶動的需求。但分析師提醒，記憶體產業向來有景氣循環特性，若未來需求轉弱，新產能可能導致供給過剩，重演過去價格崩跌、廠商虧損的情況。美光與SK海力士三年前就曾因需求大跌而陷入虧損。

SK海力士 那斯達克 海力士

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