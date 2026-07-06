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AI掀記憶體缺貨潮 三星Q2營業利益有望增18倍

中央社／ 首爾6日綜合外電報導

隨著人工智慧（AI）需求持續成長，使記憶體供不應求，進而推升晶片價格走高，三星電子預料將估計，第2季營業利益較去年同期大增約18倍，再創歷史新高。

路透社報導，根據倫敦證券交易所集團（LSEG）SmartEstimate彙整30名分析師預測、並依預測準確度加權計算的結果，全球記憶體晶片銷售龍頭三星電子預料將於明天公布，4月至6月季度營業利益達86兆韓元（約新台幣1.8兆元）。

若與去年同期的4.7兆韓元相比，將大幅成長，並使三星連3季創下營業利益歷史新高。這也反映出記憶體長期短缺的現象，主因AI推論基礎設施需求強勁，持續超越全球記憶體製造商供應成長速度。

分析師預期，記憶體市場至少明年仍將處於供應不足的狀態。

這波強勁成長不僅受到高頻寬記憶體（HBM）推動，也得益於傳統DRAM和NAND產品更強勁的需求，因為AI應用，尤其是代理型AI，擴展到更廣泛的運算工作負載中。

分析師指出，早期的AI應用主要聚焦在訓練大型模型，而代理型AI系統則不同，它能執行更複雜的多步驟任務。這使得伺服器處理器需要更多的記憶體，同時也需要更大的儲存容量，來進行資料的留存與檢索。

三星是輝達（Nvidia）、Google及蘋果（Apple）等各大科技龍頭記憶體晶片的關鍵供應商。

三星電子 三星

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