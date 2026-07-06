本周開盤前 五件國際事不可不知

國際油價周一開盤走低，因荷莫茲海峽能源運輸持續，OPEC+也決議增加供應。美國金融市場因國慶日休市後，標普500指數期貨守住漲勢。美元兌主要貨幣持穩。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

1. 波斯灣最新情況如何？

OPEC+主要成員同意下月再次小幅提高集體原油產量配額後，油價小跌。西德州中級原油（WTI）期貨下跌0.4%，至每桶68.36美元。

荷莫茲海峽靠近阿曼由美國保護的航道上，油氣運輸出現復甦跡象。部分船隻較早曾不明原因掉頭或繞道。西方國家海軍仍表示，威脅風險「相當高」。

伊朗則說，德黑蘭在制定這條水道通行費時，會給予中國和其他友好國家「特殊考量」。同時，有經過紅海的商船說，周日遭武裝攻擊者襲擊。

2. SK海力士本周赴美發行ADR，搶攻AI記憶晶片熱潮

SK海力士本周規模290億美元的美國股票上市案，可能成為外國在美規模最大的售股籌資案。

多年來，這家南韓半導體製造商的本益比始終低於主要美國對手美光（Micron ）。如今，SK海力士進軍紐約股市，並搭上投資人對所有AI相關事物的狂熱，可望扭轉這種局面。製造記憶晶片和其他AI資料中心設備的公司，目前正帶動標普500指數表現。

3. 韓元首日進入24小時交易，早盤微升

韓元首日進入24小時交易，兌美元升值0.2%，至1,527.80韓元，兌其他主要貨幣變動不大。

推行24小時交易，是首爾多年來致力改善外資進入本地市場、並爭取MSCI將南韓升入已開發市場指數的核心舉動。此舉也反映出南韓經濟轉型的現實：隨著對外投資日益普遍，將交易時段侷限於韓國營業時間內，已愈來愈難以自圓其說。

4. 美股本周面臨兩考驗

晶片股烏雲罩頂之下，美國股市下半年將迎接第一場關鍵考驗：AI行情能否挺過獲利檢驗，資金能否從漲幅已高的半導體股順利轉進更廣泛類股。投資人未來一周將聚焦聯準會（Fed）會議紀錄以及第2季財報季，兩者都可能左右這波輪動行情能否延續。

美股3日適逢國慶日假期休市，費城半導體指數2日連二日跌了11%，周線下跌4.4%，台積電ADR則保住0.4%周線漲幅；道瓊工業指數收在歷史新高。

晶片股震盪加劇，投資人開始追問：AI行情是否已漲過頭，資金輪動能否接棒撐住大盤。

科技股和半導體股過去幾個月是美股上攻主力，但近日劇烈回檔。市場對AI鏈獲利預期愈墊愈高，華爾街整體獲利預期也隨之快速上修。彭博資料顯示，分析師預測標普500企業未來一年獲利可成長25%，上修幅度是疫情後復甦以來之最。GMO資產配置共同主管殷克警告，未來兩年獲利預測上修幅度「極高」，除危機後復甦外從未見過，就怕市場最後會意識到，這些預測不會完全成真。

5. Token 支出下跌 AI 股警訊 相關指數5月觸頂後回落近20%

投資人愈來愈擔心巨額的人工智慧（AI）資本支出是否有回報之日，就在此時，衡量AI用量單位價格的指標詞元（Token）又往下栽，對AI股可能是一大警訊。

追蹤用戶付多少錢使用大型語言模型（LLM）詞元的「Silicon Data LLM詞元支出指數」（SDLLMTK），自2025年12月推出後幾乎升高一倍，但在今年5月觸頂後下滑，至今已回落接近20%，6月下旬跌勢已停頓。該指數是目前最能清楚判讀逾7,000億美元AI資本支出熱潮的指標。

對投資人而言，這可能是警訊：顧客對成本愈來愈敏感，正日益削弱AI公司的訂價權及未來獲利展望。