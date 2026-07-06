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紅海驚傳貨輪遇襲 中東航行安全添變數

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）指出，紅海有一艘貨輪遭不明武裝份子攻擊。最新數據也顯示，公開沿著阿曼海岸通行荷莫茲海峽的船隻，數量在5日銳減，凸顯中東水域與荷莫茲海峽的航行安全增添變數。

UKMTO 5日在社群平台X表示，「一艘貨輪已啟動警報訊號，表示遭到不明武裝份子攻擊」，這起事件發生在葉門荷台達（Hodeidah）西南方30海浬處。UKMTO未說明遭攻擊的船舶，僅表示正在調查，建議船隻審慎通行，並回報任何「可疑活動」。

此外，一艘曾在4日掉頭的油輪，5日似乎正再試圖沿著阿曼海岸駛入荷莫茲海峽。在3、4日兩天，至少八艘沿著阿曼海岸行駛的船舶迴轉，其中四艘往北走伊朗航線離開。

Kpler數據顯示，4日共有19艘船隻進出穿越荷莫茲海峽，但只有一艘在開啟訊號應答器的情況下通過。這項數據僅包含已觀測到的穿越船隻，但因為有更多船舶未開啟應答器通行，最終數字可能改變。

紅海 中東 葉門

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