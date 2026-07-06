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美高所得家長 走另類教育

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美國許多高所得家長正捨棄傳統教育，尋求以體制外教育培養小孩的生活技能及AI學習。（美聯社）
美國許多高所得家長正捨棄傳統教育，尋求以體制外教育培養小孩的生活技能及AI學習。（美聯社）

美國許多高所得家庭正捨棄傳統學校，為小孩尋求體制外的教育方式，這類學校強調生活技能、創業思維，以人工智慧（AI）為基礎的學習。

有能力把孩子送進頂尖學校的家庭，正在尋找新選項，研究強調生活技能的學校。

這些學校稱老師為「指引者」或「教練」，有些採用AI家教，依照孩子個別需求，量身訂製課程。

考慮較非傳統選項的家長表示，AI勢將對經濟產生重大影響，舊有學習方式可能不再行得通。

紐澤西州新成立的Forge Prep，就在行銷資料中稱，該校是「為2040年打造，而非1940年」。

Forge Prep招收五至八年級生，承諾透過解決真實世界問題、創辦事業和設計產品來學習，首年學費為2.4萬至3.6萬美元，明年將升至6萬美元。

近年最受矚目的體制外學校，則是12年前在德州奧斯汀創立的Alpha School。該校以教育對象以幼稚園到八年級生（k-8）為主，去年在全美新增八所學校，包含舊金山和紐約校區，今秋在加州帕羅奧圖和馬里布等地，預計有近20多所新校開幕。

Alpha School每日提供兩小時以AI為基礎的家教課程，課後安排互動式專案學習工作坊。學費為每年7.5萬美元。該校也銷售居家自學軟體及技能導向課程。

舊金山創投家強森打算讓兒子念Alpha的幼稚園。他說，Alpha的主要吸引力在於，能以更個人化的方式學習。

該校AI平台會記錄學生互動情況，包含專注程度，孩子的表現也會影響未來幾天乃至幾周的課程安排，形成正向的學習循環。

史丹福大學教授霍克斯比（Caroline Hoxby）指出，目前人們認知到，AI將取代例行性或模式化的思維，尤其是在科技業工作的家長，「他們非常願意讓孩子使用非傳統工具」。

舊金山 德州 美國

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