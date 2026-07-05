聽新聞
0:00 / 0:00
日經亞洲：日本無人機產業領袖 籲台日監管達成一致
日本無人機產業領袖接受「日經亞洲」（Nikkei Asia）訪問表示，日本和台灣應協調無人機相關監管規範、使其達成一致，並呼籲東京當局調整國防合作方面的限制。
據報導，日本無人機產業振興協會（JUIDA）常務理事岩田拡也（Kakuya Iwata）受訪時說，日本與台灣兩地製造業「非常緊密」，這使台日企業在商用無人機領域能順利且快速展開合作。
他指出：「然而，相關法規與政府政策仍遠遠落後、難以趕上。這個法規落差是無人機合作一大挑戰，原因在於台灣與日本的相關規範有所不同。我們必須彌合此一差距，才能進一步強化並發展雙邊夥伴關係。」
岩田補充說：「至於軍事或防衛用途的無人機，我們目前尚未進展到那個階段，因為日本在這方面與台灣合作仍面臨諸多限制。以JUIDA角度來看，這些限制對雙邊合作形成關鍵障礙。」
岩田強調，必須解決包含日本自身限制在內的難題。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。