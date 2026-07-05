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日經亞洲：日本無人機產業領袖 籲台日監管達成一致

中央社／ 台中5日綜合外電報導

日本無人機產業領袖接受「日經亞洲」（Nikkei Asia）訪問表示，日本和台灣應協調無人機相關監管規範、使其達成一致，並呼籲東京當局調整國防合作方面的限制。

據報導，日本無人機產業振興協會（JUIDA）常務理事岩田拡也（Kakuya Iwata）受訪時說，日本與台灣兩地製造業「非常緊密」，這使台日企業在商用無人機領域能順利且快速展開合作。

他指出：「然而，相關法規與政府政策仍遠遠落後、難以趕上。這個法規落差是無人機合作一大挑戰，原因在於台灣與日本的相關規範有所不同。我們必須彌合此一差距，才能進一步強化並發展雙邊夥伴關係。」

岩田補充說：「至於軍事或防衛用途的無人機，我們目前尚未進展到那個階段，因為日本在這方面與台灣合作仍面臨諸多限制。以JUIDA角度來看，這些限制對雙邊合作形成關鍵障礙。」

岩田強調，必須解決包含日本自身限制在內的難題。

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