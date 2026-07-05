OPEC+同意再度提高8月產量目標 可能加劇供應過剩憂慮

在中東石油恢復流動之際，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）部長級會議5日同意，8月再次提高生產目標。若美伊和平協議持續有效，全球石油供給量將進一步增加，並加重油價下跌壓力。

以沙烏地阿拉伯與俄羅斯為首的OPEC+在5日召開部長級視訊會議，同意8月起提高每日生產目標18.8萬桶，意味著從2月底美伊戰爭開打以來，OPEC+已累計提高每日產量提高94萬桶，相當於全球需求量近1%。

其中，OPEC+的七個核心成員國4-7月的每日產量配額已增加近80萬桶。

不過，由於目前油輪通過荷莫茲海峽仍有障礙，阻止波斯灣產油國增加出口量及產量，因此OPEC+依然是「紙上增產」。

但美伊停戰以來，沙國與鄰近產油國已開始恢復出貨，使亞洲市場出現供給過剩現象。油輪追蹤數據顯示，目前沙國與阿聯的石油出口量已恢復到接近戰前的水準，。彭博資訊報導，5月時OPEC+已計劃持續提高產量目標到9月，讓產量恢復到2023年減產之前的水準。

布蘭特原油期貨價格已比美伊戰時的高峰水準重挫43%，接近每桶72美元，且一些專家預測全球將重新出現石油供給過剩，因此OPEC+很快就可能必須在重新約束產量，或是可能引發油價戰之間做出抉擇。

OPEC本身的團結性已面臨挑戰。繼阿聯於5月退出OPEC後，創始國伊拉克6月也表示，若其產量限額未能提高，伊拉克終將退出OPEC。