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電動車電池壽命可靠性超越市場預期 開5年平均原續航里程95%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
新款電動車的電池已比舊款車型耐用許多，有望提高消費者的接受度。路透
新款電動車的電池已比舊款車型耐用許多，有望提高消費者的接受度。路透

據資料公司Recurrent，新款電動車在行駛五年後，平均仍能保持原始續航里程的95%，優於許多汽車產業人士的預期，有助提高消費者對電動車的信心，以及電動車的普及程度。

Edmunds產業洞見主管考德威爾表示，一般消費者目前還不信任電動車電池，「買家仍惴惴不安」。

研調機構AutoPacific去年的調查顯示，正在物色新車的買家對電動車卻步的首要原因，是憂心須支付電池置換費用。電動車剛問世時，買家疑慮有憑有據。2011年–2016年出廠的電動車，每12輛約有一輛需要更換電池。然而，Recurrent數據表明，2022年後出廠的電動車，僅0.3%曾更換電池，表現明顯改善。

倫敦政經學院電動車研究主任阮進越（音譯）表示，最新電動車電池的使用壽命，即使行駛里程較高，也能比肩內燃機。阮進越指出，電動車電池化學成分、電池管理系統及熱管理的改善，不僅壓低電池成本，也提升耐用度。根據彭博新能源財經，自2010年來，電池價格已大跌逾90%。

隨著電池技術進步，電動車已能避免早期日產Leaf曾出現的問題。Leaf 2010年上市時，因缺乏新款電動車配備的電池冷卻技術，電池很快衰退，當時還登上新聞版面。

產業分析師也說，電池置換成本也在下降，愈來愈多電動車設計時，已考量長期使用下保修的便利性。

Recurrent說，根據不同車廠，過保電池的替換價格，從5,000美元至1.6萬美元不等。但該公司執行長凱斯（Scott Case）表示，許多電動車製造商已更改作法，若電池故障不必更換整顆電池，僅需替換壞掉的零件。

市場分析師、電動車網站創辦人亞納西希望，民眾更了解電動車電池的使用壽命，有望提高美國市場對電動車的接受度。

電動車 電池

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