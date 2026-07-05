AI記憶體還在缺！美光獲利暴增近14倍 長約到手「1協議」從未見過

摘要 美光最新財報，暫時給市場一個答案：AI帶來的記憶體需求，還沒有消失，甚至仍遠高於供給。

原文時間2026/06/25

同一張財報，營收成長346%、淨利卻成長近1,400%——美光用一個季度示範了什麼叫「漲價的威力」。

美光公布截至5月28日的會計年度第3季財報，單季營收達414.6億美元，季增74%、年增346%，寫下連續第5季營收新高；本季季增175億美元，是公司史上最大的單季跳升，超越上一季的102億美元紀錄。

調整後每股盈餘25.11美元，季增106%，同樣高於市場預期。毛利率更達84.9%，較上一季提升10個百分點，創下公司新高。（編按：以下美光財務數字除另行註明外，均為調整後non-GAAP基礎；其GAAP毛利率為84.6%、每股盈餘24.67美元）

這些數字說明：記憶體需求並沒有如市場擔心的轉弱。

量沒漲、價猛漲

尤其從價格來看，供需仍然非常吃緊。第3季DRAM營收達313億美元，年增343%，占總營收76%；雖然位元出貨量僅低個位數成長，但價格季增卻逾60%。NAND營收99億美元，年增361%，占總營收24%；位元出貨量為中個位數成長，價格更季增約85%。

換句話說，美光這一季營收與獲利大增，不是因出貨量暴衝，是價格大幅上漲。若需求開始鬆動，價格通常會先反映壓力；但這一季看到的，是DRAM與NAND價格都大幅上升，毛利率也跟著創新高。

美光財務長墨菲（Mark Murphy）也指出，第3季毛利率提升，主要由較高價格推動，也受惠於執行力與產品組合改善。AI需求帶來的供應緊張，不只是HBM（高頻寬記憶體），也反映在DRAM與NAND價格上。

記憶體供應吃緊，延續到2027年之後

資料中心仍是最強需求來源。美光表示，第3季資料中心營收超過250億美元，年化規模已超過1,000億美元；其中資料中心SSD營收超過50億美元，較前一季增加逾1倍。路透、華爾街日報與金融時報也都指出：AI資料中心建置仍在推升記憶體需求。

執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）表示，DRAM與NAND產業需求仍顯著高於供給；由於AI需求橫跨各市場，加上供給端存在結構性限制，公司預期供應吃緊將延續到2027年之後。

美光股價在盤後交易大漲，股價盤後漲幅一度達15%，市值也一度推升至約1.3兆美元。市場反應強烈，因為美光的價格、財測與長約資訊，都暫時壓下了「AI記憶體需求可能退燒」的疑慮。

在這次財報中，另一個重要訊號是長約。

16份長約，記憶體業沒見過

美光表示，已與客戶簽下16份策略客戶協議（SCA），涵蓋資料中心、消費性電子與車用市場。這些協議通常為5年期，從2026年到2030年底；車用相關協議多為3年期。已簽下的16份協議，約占這段期間美光DRAM出貨量20%，以及NAND出貨量三分之一。

這些合約採取「照付不議」（take-or-pay）形式，也就是客戶承諾在多年期間購買特定數量。美光也說，16份中有14份依最低價格計算，剩餘合約期間累計營收約1,000億美元。依目前已簽合約，美光預計可取得220億美元的現金訂金與相關財務承諾，其中約180億美元是現金訂金。

路透報導，美光商務長薩達納（Sumit Sadana）表示，這類5年期、帶有照付不議條款的協議，是記憶體產業過去未曾出現過的安排。金融時報也指出，這些長約首次包含數十億美元預付款，用來確保未來供應。

不過，這裡仍要避免過度解讀。長約不代表記憶體產業從此沒有循環，也不代表價格只漲不跌。它比較清楚傳達的是：至少在目前這個階段，重要客戶願意用多年合約、現金訂金與價格條款，換取供應保障。這說明市場對未來供給的擔心仍高於對需求消失的擔心。

下一季展望更高，但漲價要放緩

美光預估第4季營收將達500億美元，上下10億美元；毛利率約86%；調整後每股盈餘31美元，上下1美元。這些數字都高於分析師原本預期。資本支出方面，分析師原預估約88.9億美元，美光的展望同樣更高。

也就是說，美光對下一季的判斷同樣樂觀。

值得注意的是，美光在財測中提到，第4季毛利率展望反映「價格上漲速度將明顯放緩」。這是一個重要提醒：需求仍強、供給仍緊，不等於價格會一直以第3季那種幅度上漲。對投資人來說，未來要觀察的不只是價格有沒有漲，而是漲價速度是否開始放慢，以及這是否影響市場對美光獲利成長的期待。

擴產要時間，供給短期難反轉

美光表示，記憶體供給成長需要大型新廠擴建，但新廠建設時間長，也受到工人短缺、法規與許可、能源基礎設施需求等限制。製程技術越來越複雜，HBM成長也會進一步壓縮非HBM供應；在NAND方面，部分供應商把無塵室空間從NAND轉向DRAM，也限制了NAND供給成長。

因此，美光預期2026年產業DRAM位元出貨量將成長約20%至25%，NAND位元出貨量約成長20%；而美光自身DRAM供給將大致跟上產業供給成長，NAND供給則略低於產業成長。

為了因應需求，美光也在增加投資。第4季資本支出預計約100億美元，全年資本支出約270億美元（扣除預期政府補助後）。公司也提到，2027會計年度單季資本支出將高於第4季水準，增加部分有一半以上來自建設支出，以提前拉進滿足長期需求所需的產能。

但新產能需要時間，因此短期供需仍不容易快速反轉。

4個不能忽略的風險

第一，股價已經大漲。金融時報指出，美光財報公布後盤後大漲，市值一度推升至約1.3兆美元；該公司今年股價已大幅上漲。當股價已反映強勁需求，後續只要價格漲幅放慢、財測不再大幅上修，或市場重新擔心AI資本支出過熱，都可能引發波動。

第二，定價能力建立在供應吃緊之上。路透引述Direxion資本市場主管貝漢（Jake Behan）的看法指出，美光的多頭故事建立在供應緊張，一旦供給開始增加，定價能力會最先面臨風險。這並不是說供給馬上會鬆動，而是提醒投資人，記憶體價格上漲本身就是一把雙面刃。

第三，晶片架構也可能影響記憶體需求與價格上限。路透提到，高通在投資人日表示，新AI晶片設計將使用較低成本記憶體，這可能對高階記憶體的長期定價能力形成反向力量。這點目前還不是主流壓力，但若未來更多晶片設計開始尋找降低記憶體成本的方法，市場也會重新評估高價記憶體的持續性。

第四，地緣政治與貿易變數沒有納入美光財測。美光在官方財報說明中明確表示，財測未包含貿易或地緣政治發展可能造成的影響。對全球半導體供應鏈來說，這仍是不可忽視的外部變數。

資料來源：Reuters、WSJ、FT、Micron

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