中東局勢降溫 OPEC+擬再度調升石油產量配額

分析師告訴法新社，由於波斯灣國家正受到中東戰爭的衝擊，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）其中7個成員國明天可能會提高石油產量配額。

法新社報導，沙烏地阿拉伯、俄羅斯和其他5個OPEC+成員國明天將舉行線上會議，討論8月產量配額。

瑞士銀行（UBS）商品分析師史特諾沃（Giovanni Staunovo）表示，OPEC+可能將繼續「以與前幾個月相同的速度逐步取消減產」，並預測每日將增產18.8萬桶。

史特諾沃告訴法新社：「但就目前而言，產量可能仍然低於該組織設定的目標。」

在中東戰爭期間，因伊朗操控導致荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）幾近癱瘓，波斯灣國家的石油出口被阻斷數個月，因此不得不削減產量。

OPEC數據顯示，在2026年第一季至5月期間，調高配額的3個國家沙烏地阿拉伯、伊拉克與科威特合計產量，每日減少約600萬桶。

但在6月17日，伊朗與美國簽署諒解備忘錄，承諾在簽署後的談判期間內，清除荷莫茲海峽航運的障礙。

自此之後，該地區的船舶運輸已出現復甦跡象，油價也因市場預期局勢將逐步恢復正常而大幅下跌，回到接近戰前的水準。