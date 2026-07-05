快訊

遇強風就碎！ 內政部證實颱風天「玻璃貼膠帶」是幫倒忙

問題油下架政策急轉彎！石崇良：不是誤判...明找四大精煉油廠開會

林志玲、言承旭情纏16年未果！蔡康永開畫展 昔日戀人罕「再見同框」

聽新聞
0:00 / 0:00

中東局勢降溫 OPEC+擬再度調升石油產量配額

中央社／ 倫敦4日綜合外電報導

分析師告訴法新社，由於波斯灣國家正受到中東戰爭的衝擊，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）其中7個成員國明天可能會提高石油產量配額。

法新社報導，沙烏地阿拉伯、俄羅斯和其他5個OPEC+成員國明天將舉行線上會議，討論8月產量配額。

瑞士銀行（UBS）商品分析師史特諾沃（Giovanni Staunovo）表示，OPEC+可能將繼續「以與前幾個月相同的速度逐步取消減產」，並預測每日將增產18.8萬桶。

史特諾沃告訴法新社：「但就目前而言，產量可能仍然低於該組織設定的目標。」

在中東戰爭期間，因伊朗操控導致荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）幾近癱瘓，波斯灣國家的石油出口被阻斷數個月，因此不得不削減產量。

OPEC數據顯示，在2026年第一季至5月期間，調高配額的3個國家沙烏地阿拉伯、伊拉克與科威特合計產量，每日減少約600萬桶。

但在6月17日，伊朗與美國簽署諒解備忘錄，承諾在簽署後的談判期間內，清除荷莫茲海峽航運的障礙。

自此之後，該地區的船舶運輸已出現復甦跡象，油價也因市場預期局勢將逐步恢復正常而大幅下跌，回到接近戰前的水準。

中東 OPEC 石油

延伸閱讀

OPEC 上月原油產量大增

塑化族群第2季獲利看回溫 油價、原料報價撐利差

伊朗大使：荷莫茲將收服務費 友好國享特殊待遇

錢非萬能！伊朗不甩美國提議解凍資金 堅持掌控荷莫茲海峽並收費

相關新聞

俄稱攻占烏東據點康斯坦丁諾夫卡 澤倫斯基斥為謊言

俄羅斯昨天宣稱占領烏東據點康斯坦丁諾夫卡（Kostyantynivka），烏克蘭總統澤倫斯基今天不但否認並斥為謊言。於此...

影/美國慶煙火秀出包！143年布魯克林大橋竄火畫面曝 紐約急封橋

紐約時報報導，美國4日迎來獨立250周年，紐約市晚間在布魯克林大橋一帶施放國慶煙火秀時，大橋一度起火，橋上多處竄出火焰與濃煙。警方表示，火勢很可能是國慶煙火引燃，晚間10時過後不久似乎已被撲滅，所幸未傳出人員受傷。

委國雙震2954死 男從5樓墜地下室受困55小時獲救

委內瑞拉10天前的兩起地震搖晃力道之大，住在沿海城市拉圭拉的沙帕塔（Juan Zapata）被震得整個人飛過房間，並於獲...

伊朗最高領袖缺席父親國葬原因曝光！川普酸伊朗人「假哭」

前伊朗最高領袖哈米尼國葬儀式4日正式展開，為期6天。華爾街日報報導，伊朗當局預估，自4日起最多將有2000萬人參與悼念，可能成為伊朗史上最大規模集會。紐約時報引述知情的伊朗革命衛隊官員透露，國安高層以安全為由，否決新任領袖穆吉塔巴出席國葬，但他希望出席9日部分儀式。

伊朗最高領袖缺席父親國葬原因曝光！川普酸伊朗人「假哭」

前伊朗最高領袖哈米尼國葬儀式4日正式展開，為期6天。華爾街日報報導，伊朗當局預估，自4日起最多將有2000萬人參與悼念，可能成為伊朗史上最大規模集會。紐約時報引述知情的伊朗革命衛隊官員透露，國安高層以安全為由，否決新任領袖穆吉塔巴出席國葬，但他希望出席9日部分儀式。

大胃王徹斯納特紐約賽奪冠 酷熱下嗑66熱狗未破紀錄

職業大胃王徹斯納特（Joey Chestnut）今天衛冕成功，在紐約康尼島（Coney Island）比賽中，奪得個人第...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。