OPEC 上月原油產量大增

彭博資訊調查發現，因美伊停戰和談、波灣國家恢復經由荷莫茲海峽出口原油，石油輸出國組織（OPEC）6月每日原油產量大增234萬桶，達到1,875萬桶，但仍明顯低於伊朗戰爭前的水準。

OPEC產量大幅反彈，主要是由科威特、沙烏地阿拉伯、伊朗等國帶動。產量增加最多的科威特，每日產量增加87萬桶至136萬桶。沙國增55萬桶至平均日產720萬桶。伊朗增產51萬桶至285萬桶。

油輪追蹤數據顯示，在美伊還沒達成和平協議之前，波灣一些產油國就已找到門道，讓船隻得以通過海峽。現在協議談妥了，荷莫茲海峽更公開自由航行，沙國的石油運輸已經回復到平常的90%。

原油供給增加，在部分市場造成供應過剩，除了拉回戰時猛漲的油價，也傳來OPEC如今可能需要去搶回客戶的質疑。因為能源需求旺盛的亞洲國家，本是中東油氣的主要消費國，在歷經伊朗戰爭的供應危機後，學到教訓，現在努力進行化石燃料供應多元化，除了找中東以外的供應商，也著手調整本國的能源結構。

例如：印尼和馬來西亞準備提高加入柴油中的棕櫚油比重，減少石油消耗；日本要升級煉油廠設備，以便能接納更多供應商產品。