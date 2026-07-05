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泰勒絲結婚了 精品業同樂

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
泰勒絲(右)與NFL球星崔維斯凱爾斯舉辦世紀婚禮。美聯社
泰勒絲(右)與NFL球星崔維斯凱爾斯舉辦世紀婚禮。美聯社

流行天后泰勒絲與職業美式足球聯盟（NFL）凱爾西3日在紐約完婚。泰勒絲的婚紗是由去年接任迪奧（Dior）創意總監的設計師安德森（Jonathan Anderson）操刀，配戴的珠寶品牌是卡地亞，相關精品品牌成贏家。

泰勒絲發言人證實喜訊，眾多名流也齊聚麥迪遜花園廣場，見證這場盛大婚禮，由好萊塢喜劇演員亞當山德勒擔任證婚人。場館外的大型電子看板寫著「JUST&T MARRIED」（T&T新婚快樂）字樣，昭告天下。

這場婚禮事前高度保密，且當天場館外戒備森嚴。兩人完婚後，首批曝光的消息可能是這場婚禮的時尚細節。

泰勒絲穿的婚紗是安德森首次為名人打造的訂製婚紗，早在婚禮前數個月，泰勒絲就經常拎著迪奧手提包公開亮相，似乎透露她對迪奧情有獨鍾；迪奧是LVMH集團的品牌之一。在創意總監安德森的帶領下，迪奧一直致力於革新其設計標誌。安德森是第一位同時執掌迪奧女裝、男裝和高級訂製服飾部門的設計師。

泰勒絲以不聘請私人造型師、推崇獨樹一幟、混搭風格而聞名。她經常將名牌和平價品牌混搭在一起。

泰勒絲配戴的珠寶來自卡地亞，在她最新專輯《星夢人生》（The Life of a Showgirl）中的歌曲「伊麗莎白泰勒」（Elizabeth Taylor）裡就提到了卡地亞珠寶；婚鞋則是知名的紅底鞋品牌Christian Louboutin。這三家公司皆已證實消息屬實。

兩人的愛情故事始於2023年。當時凱爾西試圖在泰勒絲演唱會的後台與她見面，但因無法通過維安而失敗。他之後在自己的Podcast節目中分享失望心情，意外引起泰勒絲注意，兩人因此展開戀情。他們目前都是36歲。

2025年8月，兩人在Instagram宣布訂婚，並以「你的英文老師和你的體育老師要結婚了」作為貼文內容，引發熱議。

這場婚禮也為麥迪遜花園廣場帶來一筆可觀的租金收入。泰勒絲曾多次在該場館演出，甚至曾在此舉辦演唱會來慶祝她的30歲生日。即便租用麥迪遜花園廣場的成本驚人，不太可能引發太多人模仿。

泰勒絲 迪奧 好萊塢

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