Token支出下跌 AI股警訊 相關指數5月觸頂後回落近20%

投資人愈來愈擔心巨額的人工智慧（AI）資本支出是否有回報之日，就在此時，衡量AI用量單位價格的指標詞元（Token）又往下栽，對AI股可能是一大警訊。

追蹤用戶付多少錢使用大型語言模型（LLM）詞元的「Silicon Data LLM詞元支出指數」（SDLLMTK），自2025年12月推出後幾乎升高一倍，但在今年5月觸頂後下滑，至今已回落接近20%，6月下旬跌勢已停頓。該指數是目前最能清楚判讀逾7,000億美元AI資本支出熱潮的指標。

對投資人而言，這可能是警訊：顧客對成本愈來愈敏感，正日益削弱AI公司的訂價權及未來獲利展望。

投資老手納維里耶說：「報導紛傳AI用戶礙於高成本，不得不限制使用以詞元計價的解決方案。另傳言OpenAI首度公開發行股票（IPO）將延到明年，也被視為獲利能力有問題的跡象。」

彭博資訊報導，LLM詞元支出指數走軟，未必表示AI成本變便宜。這項指標結合價格與用量元素，所以指數下滑可能反映不同的情境：定價下跌、需求轉向便宜模型，或買方願意負擔的成本下降。指數編纂者Silicon Data已表明，這個指標用來衡量買方邊際支付意願，不宜當作詞元價格指標。

往好的方面看，成本變便宜有助擴大市場規模。詞元價格2023年以來已滑落逾90%，但總支出自去年迄今卻大約倍增。這顯示真的有需求，資本支出也得當。對輝達、記憶體製造商和資料中心營運商皆可作利多解讀。

但若作利空解讀，可能讓投資人夜不成眠。空方警告，資本支出有賴詞元支出支撐，如今AI費用已顯得牽強，倘若指數持續走軟，可能使AI股火熱的漲勢戛然而止。同時，美國和歐盟最近都顯得將從嚴控制、監管最高階AI技術，可能讓企業更有理由採用較便宜的模型。

結論是，投資人應同時關注正面及負面的意涵。如果LLM詞元支出指數在6月底止跌走平的型態穩住，而之前大跌只是消化期，低價詞元將導致市場持續擴張，那麼就能合理化高昂的資本支出並支持多方論點。

但若LLM詞元支出指數呈現用戶支付意願確實觸頂下滑，而監管逆風又抑制需求，那麼估值最高昂的AI股將首當其衝。