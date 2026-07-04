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殺翻光通訊後 SemiAnalysis惹議 業界揭其劣跡 許多公司慘遭魔手

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
AI新創公司早在去年就指控，SemiAnalysis是利用產業影響力謀取利益的公司，會發動攻擊換取企業付費諮詢。路透
AI新創公司早在去年就指控，SemiAnalysis是利用產業影響力謀取利益的公司，會發動攻擊換取企業付費諮詢。路透

研究機構SemiAnalysis於6月發布報告，以良率低和延誤為由、質疑CPO推出時程，引發光通訊族群倒成一片，但該機構卻在6月底和Tema合作推出布局光通訊與光學封裝的ETF。另有AI新創公司早在去年就指控，SemiAnalysis是利用產業影響力謀取利益的公司。

Tema與SemiAnalysis首次合作，於6月30日推出Tema記憶體ETF（DISK）與Tema光子與光學ETF（LAZR）。但此舉馬上引發質疑，因為SemiAnalysis才在6月初說，CPO量產與交付節奏放緩，量產時間延至28或29年，當時消息一出，讓光通訊族群血流成河。

交易代碼為LAZR的ETF裡面持有的股票，正好就是前陣子被SemiAnalysis報告唱衰而大跌的光通訊類股，例如Lumentum、Applied Optoelectronics。但也有人為SemiAnalysis抱屈，指出這檔ETF規模很小。

Hot Aisle執行長史蒂文斯（Jon Stevens）去年底撰寫長文表示，現代半導體產業格局不光是由良率和封裝技術的物理特性所決定，日益受到資訊的影響。像Gartner或IDC這樣的傳統分析機構，調查範圍廣泛，但往往落後，所以才出現SemiAnalysis這類的公司填補資訊上的空缺。

史蒂文斯說，SemiAnalysis同時扮演公開的獨立研究機構與私人諮詢公司（提供付費建議）」的雙重角色，這種兩面手法構成了無可避免的利益衝突。

史蒂文斯具體指出SemiAnalysis會透過四步驟謀利。一、發動攻擊：發布針對特定廠商技術的誇大、毀滅性負面報告。二、施加壓力：利空引發股價大跌或客戶恐慌，逼迫企業面臨壓力。三、付費諮詢： 廠商被迫向SemiAnalysis購買服務。四、態度轉向：收錢後的後續報告立場隨之軟化。

他以超微（AMD）為例，佐證SemiAnalysis的行為。2023至2024年，SemiAnalysis對超微（AMD）的AI企圖心採取極度看空且嘲諷的立場。SemiAnalysis 2024年12月發布一篇重炮抨擊文章，造就AMD執行長蘇姿丰與SemiAnalysis主筆帕特爾（Dylan Patel）之間一次備受矚目的公開互動。2024年12月23日，蘇姿丰公開感謝帕特爾的「建設性對話」。

史蒂文斯說，在此次交流之後，SemiAnalysis對AMD評論的語氣有了明顯轉變，雖然沒有完全轉為吹捧，但批評的焦點從「根本性缺陷」轉向了「可解決的路線圖挑戰」，報告開始強調AMD「正在改善」市場地位，且有獲得可觀市占的潛力。史蒂文斯引述市場觀察人士的評論：「若AMD沒為2024年12月23日那次諮詢會議付錢給SemiAnalysis，我會非常非常訝異。」

史蒂文斯還說，SemiAnalysis主筆帕特爾，與知名AI播客主持人帕特爾（Dwarkesh Patel），以及Anthropic研究員道格拉斯（Sholto Douglas）同住一個屋簷下，意味SemiAnalysis缺乏獨立性。即使他們當室友沒有任何明顯的違法行為，也存在扭曲客觀性的風險。

光通訊 CPO IDC

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