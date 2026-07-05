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美股本周面臨兩考驗
晶片股烏雲罩頂之下，美國股市下半年將迎接第一場關鍵考驗：AI行情能否挺過獲利檢驗，資金能否從漲幅已高的半導體股順利轉進更廣泛類股。投資人未來一周將聚焦聯準會（Fed）會議紀錄以及第2季財報季，兩者都可能左右這波輪動行情能否延續。
美股3日適逢國慶日假期休市，費城半導體指數2日連二日跌了11%，周線下跌4.4%，台積電ADR則保住0.4%周線漲幅；道瓊工業指數收在歷史新高。
晶片股震盪加劇，投資人開始追問：AI行情是否已漲過頭，資金輪動能否接棒撐住大盤。
科技股和半導體股過去幾個月是美股上攻主力，但近日劇烈回檔。市場對AI鏈獲利預期愈墊愈高，華爾街整體獲利預期也隨之快速上修。彭博資料顯示，分析師預測標普500企業未來一年獲利可成長25%，上修幅度是疫情後復甦以來之最。GMO資產配置共同主管殷克警告，未來兩年獲利預測上修幅度「極高」，除危機後復甦外從未見過，就怕市場最後會意識到，這些預測不會完全成真。
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