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瑞銀：AI 基建股將超越科技七雄 比瘋狂投資卻無法確定報酬的巨頭們更受關注

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
瑞銀集團（UBS）研究部門Holt的分析師團隊表示，科技業正經歷一場非比尋常的轉變：AI基建公司的表現突出，將大幅超越「七大巨頭」科技公司。 路透
瑞銀集團（UBS）研究部門Holt的分析師團隊表示，科技業正經歷一場非比尋常的轉變：AI基建公司的表現突出，將大幅超越「七大巨頭」科技公司。 路透

瑞銀集團（UBS）研究部門Holt的分析師團隊表示，科技業正經歷一場非比尋常的轉變：AI基建公司的表現突出，將大幅超越「七大巨頭」科技公司。

由分析師塔伯特領軍的瑞銀團隊指出，近來記憶體晶片股（如三星SK海力士美光）漲幅遙遙領先，凌駕超大規模雲端服務業者（如亞馬遜、Google母公司Alphabet和Meta），即可見這場轉變已然發生。

瑞銀團隊說，以「現金流投資報酬率」（CFROI）來衡量，這兩組科技公司的經濟報酬相對於資本成本的比值，已出現明顯的消長。過去兩年來，AI基建公司的CFROI已加速上揚，相形之下，大型科技公司同時期的CFROI滑落200個基點，反映這些科技巨頭承諾投入的AI支出扶搖直上。

MarketWatch報導，對塔伯特及其團隊而言，AI基建公司包括美國科技硬體公司（蘋果公司除外）、半導體與半導體設備集團，以及全球半導體公司。

隨著投資人愈來愈擔心巨額AI資本支出能否產生可觀的回報，包括蘋果、微軟、特斯拉在內的「七大巨頭」科技股今年來股價已轉跌。

更重要的是，AI基建公司2027年的經濟利潤（用來衡量價值創造的指標）估計可達1.4兆美元，比2023年的大約2,000億美元飆升600%。對照下，超大規模雲端業者明年的經濟利潤可望達到4,000億美元，只比2023年的2,000億美元加倍。光是記憶體晶片公司，就可望貢獻AI基建公司預估利潤成長的一半。

瑞銀分析師團隊寫道：「這種轉變的規模非比尋常。」他們並指出，記憶體晶片公司2023年還陷入虧損，如今卻後來居上，2027年的預估表現躍入全球科技、媒體與電信（TMT）產業價值創造前五名，僅次於輝達。

三年前，依據Holt同一指標衡量，蘋果、微軟、Alphabet、Meta和亞馬遜這五大咖，還占據全球TMT產業價值創造的前五名。展望2027年，前五名將依序是：輝達、三星、SK海力士、美光和Alphabet。

塔伯特說：「這個傳統上受制於景氣榮枯循環、大宗商品化的產業，竟然在短短幾年內，從價值毀滅變成全球價值創造的佼佼者。說這有多不尋常，再怎麼強調也不為過。同樣重要的是，這凸顯這波AI周期步調有多快--TMT產業的價值創造領導者，正以空前的速度走馬換將。」

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