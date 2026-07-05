CPU短缺 推升英特爾股價

隨著人工智慧（AI）時代從記憶體開始的短缺蔓延到中央處理器（CPU），英特爾和超微的股價和獲利已雙雙大漲，CPU短缺正成為兩公司結構性成長動力。

韓媒Chosunbiz報導，據業界人士透露，科技大廠為確保記憶體供應而與三星和SK海力士簽署的長期協議，這種模式正蔓延至CPU產業。分析師表示，代理式AI的普及正創造出一種「雙熱潮」局面，同時推升記憶體和CPU的需求。

雖然記憶體短缺已顯現在市場上，但CPU需求的暴漲慢一步，正透過交貨延遲、價格上漲及英特爾和超微的股價大漲浮上檯面。英特爾過去一年股價已飆漲逾480%。

CPU市場的結構性成長也反映在競爭格局變化上。輝達在3月GTC大會首次發表獨立式CPU機櫃，安謀（Arm）也在同月發表首款自研AGI GPU，進軍自研CPU市場。連專長在GPU的公司都開始涉足自研CPU研發，顯示市場規模和需求壓力都十分巨大。