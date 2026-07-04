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又要看Fed臉色？摩根大通：若聯準會提前升息 金價恐跌破4千美元

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
摩根大通最新報告指出，隨著各國央行等買盤降溫，ETF資金重新主導市場，將第3季度金價預測下調至4,300美元/盎司，警示若美聯準會被迫提前升息，金價可能跌破4,000美元，下探3,500-3,600美元。 路透
摩根大通最新報告指出，隨著各國央行等買盤降溫，ETF資金重新主導市場，將第3季度金價預測下調至4,300美元/盎司，警示若美聯準會被迫提前升息，金價可能跌破4,000美元，下探3,500-3,600美元。 路透

摩根大通最新報告指出，隨著各國央行等買盤降溫，ETF資金重新主導市場，將第3季度金價預測下調至4,300美元/盎司，警示若美聯準會被迫提前升息，金價可能跌破4,000美元，下探3,500-3,600美元。長期仍看漲，預計2027年均價升至4,775美元，但重拾漲勢仍需美聯準會鴿派轉向為前提。

華爾街見聞報導，黃金市場的邏輯正在發生一次顯著的回歸。摩根大通最新研究揭示了一個冷酷的市場現實：黃金的定價權已經重新回到美聯準會手中。

摩根大通在最新發佈的貴金屬研究報告中指出，隨著其他需求板塊的購買力度全面降溫，對利率敏感的黃金ETF資金流向已重新奪回黃金價格的邊際定價權—金價與美國實際利率的負相關性，在沉寂數年之後強勢復辟。這意味著，黃金的漲跌再度取決於一個核心變數：美聯準會的下一步動作。

摩根大通將黃金第3季均價預測下調至4,300美元/盎司，第4季為4,500美元/盎司，較此前預期大幅縮水20%至25%。這意味著前期由避險和央行狂買驅動的「無腦看多」階段已經結束。

儘管金價已從4,000美元/盎司出現技術性反彈，但該行明確指出，近期風險仍偏向下行，一旦夏季經濟資料超預期走熱，美聯準會被迫提前升息，金價可能跌破4,000美元，進而觸發技術性拋售，下探3,500至3,600美元區間。

摩根大通維持黃金長期看漲立場，預計2027年隨著央行購金與實物需求的結構性回歸，金價將重啟上行，全年均價有望升至4,775美元/盎司。

2022年之前，黃金價格與美國實際利率高度負相關—實際利率上升，持有無息黃金的機會成本隨之攀升，ETF持有者和期貨投資者便傾向減倉。這一邏輯簡單、穩定，主導市場長達十餘年。

2022年之後，這一關係被打破。美聯準會激進升息週期中，ETF持倉大幅流出，但央行購金需求的爆發式增長不僅彌補了這一缺口，更將黃金從實際利率的束縛中解放出來。此後，隨著2025年貨幣貶值交易的興起，散戶實物需求、亞洲ETF持倉的快速擴張，以及動能驅動的資金湧入，共同將金價推至歷史高位。

然而，2026年3月以來，這一格局再度逆轉。美伊衝突引發的初步去槓桿，加上新任美聯準會主席華許上任後釋放的強硬鷹派信號，令其他需求板塊集體熄火，需求端的全面沉寂，使得對利率敏感的ETF資金流成為唯一活躍的邊際力量。自2月底以來，全球黃金ETF淨流出約128噸（降幅約3%），與美國10年期實際利率上行約50個基點的歷史對應關係基本吻合。

但價格的實際跌幅遠超ETF流出本身所能解釋的範圍—金價對實際利率的敏感度，甚至比2022年前的舊體制更為劇烈：實際利率每上行1個基點，金價下跌約20美元，累計跌幅超過20%。

摩根大通認為，這種「超額敏感」折射出的，正是當前其他需求板塊的極度萎靡—它們的缺席，在放大實際利率衝擊的同時，也壓縮了金價的支撐基礎。

摩根大通的基準預測是：美聯準會今年保持按兵不動，首次升息推遲至2027年第3季。然而，市場的定價已經跑在前面—OIS遠期市場目前幾乎完全定價了年內一次升息，並預期到2027年4月累計升息近40個基點，這比摩根大通的基準更早、也更激進。

基於最新實際利率預測，摩根大通將2026年全球黃金ETF流向預測從此前的淨流入約400噸，大幅下調至淨流出約50噸（截至6月26日，年內仍有約19噸淨流入）。

金價 黃金 美國 聯準會

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