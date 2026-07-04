好驚人！美建國250周年以來 美股平均年報酬率竟這麼高

如果AI是席捲寰宇的颶風，那麼美國矽谷便可謂是風眼所在，「Mag7」傳奇由此發軔，風吹草動都可引動山呼海嘯。在AI顛覆性驅動下，矽谷開始揮刀裁員，去年起已現端倪，當中最受關注的人物之一，便是Facebook母企Meta前FAIR的研究科學家總監田淵棟。 他接受《香港01》專訪時，直言不諱談及自身裁員背後的故事──幫助處理「dirty works」後卻遭解僱。而細究大廠裁員內幕，其實並非外界猜測的節流省錢而已，更是科學家與企業家在研究方向上的博弈。 時年40多歲的田淵棟，本科碩士均畢業於上海交通大學，2013年於美國卡內基梅隆大學（Carnegie Mellon University）機器人研究所取得博士學位，隨後先進入Google的無人車組，轉而加盟Meta的AI研究院FAIR任研究總監，效力已十年。 然而去年10月，Meta大手裁減600多名AI業務的研究人員，包括田淵棟本人在內的整個團隊，盡遭裁撤，業界霎時一片嘩然。彼時他被緊急要求前往公司旗艦模型Llama4項目「救火」，當時距模型發佈的截止日期，已不足兩個月，他在社交媒體貼文中直言，是在幫助處理模型訓練上的「dirty w

2026-07-04 19:02