聽新聞
0:00 / 0:00
好驚人！美建國250周年以來 美股平均年報酬率竟這麼高
美國4日慶祝建國250周年，對美股投資人而言，這250年有何意義？
美銀（BofA）檢視美國過去四分之一世紀的經濟成長紀錄，以及帶給投資人的報酬後，發現成果令人十分驚異。
據美銀首席股票策略師哈奈特估算，美國1776年獨立建國至今，國內生產毛額（GDP）年成長率平均為6%，通膨率平均2.5%，美股年化報酬率平均高達8.7%，而美國10年期公債平均每年提供投資人5.1%的回報。
哈奈特也發現，上述統計數字若與殖民地時期相比，表現更加突出。美國人口平均年增2%，遠超過英國的0.8%，美國實質GDP成長率3.6%也顯著高於英國的2.1%。
更令人驚異的是，美國與英國較勁表現超強的時期，幾乎全發生在過去一個半世紀，哈奈特稱之為「紅、白與繁榮」（red, white and boom），與美國星條旗紅、白、藍諧音。在鐵路帶動18世紀下半葉經濟繁榮之前，美國其實一直落後英國，主因是1819年和1837年發生兩波金融恐慌。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。