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好驚人！美建國250周年以來 美股平均年報酬率竟這麼高

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國民眾4日歡慶建國250周年。法新社
美國民眾4日歡慶建國250周年。法新社

美國4日慶祝建國250周年，對美股投資人而言，這250年有何意義？

美銀（BofA）檢視美國過去四分之一世紀的經濟成長紀錄，以及帶給投資人的報酬後，發現成果令人十分驚異。

據美銀首席股票策略師哈奈特估算，美國1776年獨立建國至今，國內生產毛額（GDP）年成長率平均為6%，通膨率平均2.5%，美股年化報酬率平均高達8.7%，而美國10年期公債平均每年提供投資人5.1%的回報。

哈奈特也發現，上述統計數字若與殖民地時期相比，表現更加突出。美國人口平均年增2%，遠超過英國的0.8%，美國實質GDP成長率3.6%也顯著高於英國的2.1%。

更令人驚異的是，美國與英國較勁表現超強的時期，幾乎全發生在過去一個半世紀，哈奈特稱之為「紅、白與繁榮」（red, white and boom），與美國星條旗紅、白、藍諧音。在鐵路帶動18世紀下半葉經濟繁榮之前，美國其實一直落後英國，主因是1819年和1837年發生兩波金融恐慌。

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