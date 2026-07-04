矽谷裁員潮早現端倪 Meta前AI大神曝被裁真相：只打響第一槍

如果AI是席捲寰宇的颶風，那麼美國矽谷便可謂是風眼所在，「Mag7」傳奇由此發軔，風吹草動都可引動山呼海嘯。在AI顛覆性驅動下，矽谷開始揮刀裁員，去年起已現端倪，當中最受關注的人物之一，便是Facebook母企Meta前FAIR的研究科學家總監田淵棟。

他接受《香港01》專訪時，直言不諱談及自身裁員背後的故事──幫助處理「dirty works」後卻遭解僱。而細究大廠裁員內幕，其實並非外界猜測的節流省錢而已，更是科學家與企業家在研究方向上的博弈。

時年40多歲的田淵棟，本科碩士均畢業於上海交通大學，2013年於美國卡內基梅隆大學（Carnegie Mellon University）機器人研究所取得博士學位，隨後先進入Google的無人車組，轉而加盟Meta的AI研究院FAIR任研究總監，效力已十年。

然而去年10月，Meta大手裁減600多名AI業務的研究人員，包括田淵棟本人在內的整個團隊，盡遭裁撤，業界霎時一片嘩然。彼時他被緊急要求前往公司旗艦模型Llama4項目「救火」，當時距模型發佈的截止日期，已不足兩個月，他在社交媒體貼文中直言，是在幫助處理模型訓練上的「dirty works （髒活）」，惟解決完問題，仍是面臨解僱。

市場聲音鳴不平者眾多，有人認為此舉頗似過河拆橋，亦有人猜測指出，大裁員的原因是Llama4表現不及預期，尤其是被諸如Deepseek等中國模型趕上。

不幸的是，裁員「鬼故事」未完，近來公司續傳在全球分三批裁員，約佔員工總數10%，涉近8,000人。同時，還要組織重整，有7,000名員工被重新分配至AI相關專案與基礎設施團隊。換而言之，如今的矽谷在AI浪潮撕扯下，已然陷入人類培養AI取代自己的恐怖模式。

憶及被裁經歷，田淵棟反倒坦然，其在今年初亦曾發文悉數心路歷程。他表示，在參與Llama4項目之前，曾做了2x2的回報矩陣（reward matrix），計算了四種可能的情形，無論成功與否，同意幫忙總是最好的結果，惟未料到，會面對第五種結果，即被裁員。

他解釋指，Meta的裁員，背後其實是科學家和企業家的博弈。對於科學家而言，核心的追求是做出和別人不一樣的東西；但公司總是希望創造更多的營收，將資源用於最有用的項目，因此雙方的目標未必是一致的。

田淵棟憶述道，當年公司老總提議開研究院，研究員們最初想法都仿若科幻小說。但所謂，無比較無傷害，起步之初整個市場沒人賺得到錢，各間企業便都未直面競爭壓力。而時下許多成果已經產生了實際的經濟收益，差異逐漸擴大，甚至可以代替工作，老闆們的想法就也隨之改變，「為什麼其他研究員的研究可以落地，而你不能幫我賺錢？」

他指出，2022至2023年其實是非常重要的分水嶺，因ChatGPT面世迎來大模型爆發，「上面的人非常想讓你去做這種方向，希望能夠推動這個主流方向的進展」，這就與研究院中許多人原本想做的方向有分別，分歧與日俱增。

其形容稱，一邊是追求AI的終極目標AGI（通用人工智慧），希望令AI與人類同等，甚至超越人類的實驗室，成果以「年」為單位產出；一邊是追求產品Deadline，講究效率的工程團隊，產品更新迭代以「周」為單位，力求日新月異，本質的工作節奏就存在摩擦。

因此當一個研究員深入的領域，與公司業務的關係不算特別大，或者甚至不願意從事公司所力谷的方向，那麼當公司面臨財務決斷，難免就會考慮裁撤人手。

儘管AI尚未達到理想中驚人的智慧，但論取代人類員工，田淵棟表示，已是當時當下正在發生的事情了。針對大半年以來的AI發展，田淵棟認為最具意義的突破便是AI coding，即讓AI撰寫代碼，「你加上AI的產出，要大於AI單獨的產出，你才有存在的價值。」

他以物理學的「費米能階」為例，可以此視為一個價值分水嶺。傳統職場中，年資越高投入越多，就代表著能力與回報越強，而AI出現後，這種慣性被打破。

在到達一定的閾值之前，人再多的投入和經驗都是不及AI的，更不及AI價平。因此很長一段時間內，人是沒有「價值」的，只有強大到可以輔助AI，才開始發揮效能，而且此種效能的增長會是指數級的，堪稱「一夫當關，萬夫莫開」。

其本人如今就指揮AI為其打工，編寫代碼，兩個顯示器一起操作的話，相當於聘請了八至十個PhD（博士生 )水準的學生，且24小時均可工作，亦無沒有「辦公室政治」的人力管理要求。

田淵棟直言，雖然在科研領域，AI自主創新的能力還有所不及，且時常有各種愚蠢的錯誤，但僅從寫代碼的能力上，可能已經超出PhD的水準。正因如此，許多科技大廠選擇裁員，相當一部分原因，確實是不再需要如此多的人手，「矽谷只是打響了第一槍」。

除卻工作職務，田淵棟另外的身份是科幻小說作者，也是一位父親。問及科技巨變下，孩子未來的教育問題，會否同樣希望其從事科學研究，他直言未來的教育模式，相信較如今會有天翻地覆的變化。最頂尖的人才自己就會直接創業開公司，因為AI的發展令其自身都擁有許多工具，不需要通過科學教育來證明自己，只有二流的人才會去上課。

更為天馬行空的構想下，田淵棟認為，伴隨AI的發展，包括逐步與物理世界融合，人類未來可以不再需要完成執行的工作，只需要指明方向即可，猶如回到文藝復興乃至古希臘時期。

他形容指，當時諸如蘇格拉底、柏拉圖等先賢，不用擔心自己的衣食住行，只需要發表重要的論斷引路即可，只是當時是因為身份尊貴，擁有奴隸可以幫助。而在如今科技浪潮下，舊日的奴隸變成了AI，因此若想於此變革中不被取代，便是要置身蘇格拉底這樣，能指明方向的「精神領袖」位置。

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文章授權轉載自《香港01》