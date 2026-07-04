維德角門將世足爆紅！IG粉絲暴漲衝破2千萬 創造這麼多品牌價值

世界盃足球賽32強淘汰賽3日舉行到最後一天，首次闖進會內賽的非洲島國維德角，對上由足球巨星梅西率領的阿根廷，一路踢到延長賽才以2比3敗北，該隊門將沃津哈也因這屆世足賽的優異表現而爆紅，社群粉絲比賽前已暴漲逾400倍。

MarketWatch報導，FIFA世足賽或奧運等國際體育賽事，提供了許多運動員世界舞台，讓他們從原本沒沒無聞、瞬間變成國際明星，而本屆世足賽，維德角門將沃津哈（Vozinha，本名Josimar José Évora Dias）絕對是那其中一人。

今年40歲的沃津哈，從他6月15日小組賽、帶領維德角與熱門球隊西班牙戰成0比0平手的那一刻起，他的名聲就開始暴漲，BBC當時稱「這或許是世足賽至今最大的冷門」。他面對這支2010年冠軍隊所踢出的27次射門，共為球隊解救了七次危機，並得到該場比賽的「最佳球員」（Man of the Match）。

他的Instagram粉絲，在世足賽開賽前約只有5萬人，但他在小組賽接連逼和西班牙、烏拉圭和沙烏地阿拉伯的表現，讓他在對戰阿根廷前，Instagram粉絲就已增加至1,760萬人，賽後更進一步衝上逾2,050萬人，暴增逾410倍。

體育界王牌經紀人史坦伯格（Leigh Steinberg）表示，「當他的名氣變得那麼高，就會開始吸引到廣告商。他們會利用他的Instagram、YouTube賺錢」，「接著，他就會開始得到傳統行銷，例如早餐麥片、汽車、服飾的廣告」。事實上，沃津哈已開始在他的Instagram上張貼贊助內容。

據Apex Marketing提供數據，從維德角6月15日對上西班牙的比賽至6月23日，沃津哈已在所有的社群媒體、電視、廣播、網路和報章新聞上創造相當於1,770萬美元的品牌價值。

除了沃津哈名氣暴漲外，民眾對維德角這個國家的興趣也激增。這是一個人口只有49萬人的非洲第三小國家。相較於三個月前，Google搜尋「維德角在哪裡」、「維德角的英文怎麼唸」和「維德角度假」的次數已暴增逾5,000%。

沃津哈向獨立媒體Men in Blazers表示，「這屆世界盃後，所有人都會知道維德角」。