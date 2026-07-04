資金過度集中「亞洲AI明星股」波動風險加大 下輪股市贏家會是誰？

今年上半年，人工智慧（AI）熱潮推動南韓、台灣和日本成為亞洲表現最好的三個股票市場；台、日、韓幾家「AI明星」公司，因為供應驅動AI的關鍵零組件，受投資人熱烈追捧。分析師警告，這波上漲，市場資金過度集中在三星電子、SK海力士、台積電等AI超級明星股之上，現在極易受到獲利了結賣壓的衝擊。

CGS International研究部主管Angela Cheng就說：「雖然基本面仍有支撐，但投資人的曝險高度集中，增加了相關股票出現更劇烈波動的風險。」eToro的Zavier Wong也表示，三星和SK海力士股票合計約占南韓股市Kospi指數總權重的一半，「這兩檔股票中任何一檔出現劇烈波動，在其餘大約900家上市公司根本還沒能起什麼作用之前，就會直接拖累整個指數」。

日本股市的AI交易代表，像是軟銀（SoftBank），、愛德萬測試（Advantest）和鎧俠（Kioxia）等股票，最近都出現過大幅震盪。背後有著市場搖擺不定的情緒——投資人時而對AI的長期前景感到狂熱，時而又對商業變現能力和天價估值感到悲觀。

南韓Kospi指數今年上半已飆逾一倍，台灣加權指數同期間大漲59%，日經指數漲幅也有39%。這三個股市今年下半年能否繼續維持這種勢頭，還有待觀察。

Morningstar亞洲股票研究總監Lorraine Tan認為，前景充滿挑戰，預期仍會遭遇較大波動。她說，基於科技類股的估值現已相當膨脹，投資人可能會轉向醫療健康等更有合理上漲空間的其他類股。

Saxo首席投資策略師Charu Chanana則是說，當前這波由AI主導的漲勢集中在基礎設施類的股票上。下一階段市場的重點可能是尋找「AI效率贏家」，也就是，那些能夠幫助降低AI成本，或擴大AI應用範圍的公司和市場。