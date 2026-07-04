快訊

流通商戰／北車商場換手倒數 台鐵讓微風、新光三越都卡住

驚見小孫子自打嘴巴！阿嬤心疼落淚：原來在幼兒園受虐「停招1年太輕」

投資「功夫」慘賠、稱 Taiwan Plus 是災難...李遠道歉了

聽新聞
0:00 / 0:00

美股展望／下半年首關先看晶片股能否止血 美股迎資金輪動關鍵考驗

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
接下來迎接7月頭一個完整交易的一周，投資人焦點將轉向聯準會（Fed）會議紀錄和第2季財報季，兩者都可能左右這波輪動行情能否延續。路透
接下來迎接7月頭一個完整交易的一周，投資人焦點將轉向聯準會（Fed）會議紀錄和第2季財報季，兩者都可能左右這波輪動行情能否延續。路透

晶片股罩頂之下，美國股市下半年將迎接第一場關鍵考驗：AI行情能否挺過獲利檢驗，資金又能否從漲幅已高的半導體股，順利轉進工業、金融等更廣泛類股。接下來迎接7月頭一個完整交易的一周，投資人焦點將轉向聯準會（Fed）會議紀錄和第2季財報季，兩者都可能左右這波輪動行情能否延續。

美股周五適逢國慶日假期休市，費城半導體指數周四連二日跌了11%，周線下跌4.4%，台積電ADR則保住0.4%周線漲幅；道瓊工業指數收在歷史新高。

晶片股震盪加劇，投資人開始追問：AI行情是否已漲過頭，資金輪動能否接棒撐住大盤。

科技股和半導體股過去幾個月是美股上攻主力，但近日回檔也最劇烈。美光、英特爾（Intel）等漲得愈凶的晶片股也跌得愈猛。市場對AI供應鏈的獲利預期愈墊愈高，華爾街整體獲利預期也隨之快速上修。彭博資料顯示，分析師預測標普500企業未來一年獲利可成長25%，上修幅度是疫情後復甦以來之最。

GMO資產配置共同主管殷克（Ben Inker）警告，未來兩年獲利預測上修幅度「極高」，除危機後復甦外從未見過，就怕市場最後會意識到，這些預測不會完全成真。

AI概念股面臨的考驗，不只是股價偏高，也包括資本支出是否能轉化成實際獲利。凱投宏觀（Capital Economics）分析師警告，AI相關股市可能正接近一個臨界點，獲利預期和資本支出假設都變得難以維持，一旦修正，可能引發大盤回檔。瑞銀HOLT投資分析平台主管勒納（Michel Lerner）也說，AI供應鏈股票的定價，已反映市場預期企業能維持高於常態的超額利潤，可能形成「獲利泡沫」。

不過，華爾街尚未轉為悲觀，關鍵在於資金並未全面撤出股市，而是開始尋找晶片股之外的下一波機會。醫療、工業、金融和非必需消費股近月表現不俗，小型股更成為市場亮點。羅素2000指數今年上半年大漲約22%，寫下1991年以來最佳上半年表現，並大幅領先那斯達克。Easterly Snow投資長夏克特（Joshua Schachter）說，投資人正在思考「下一段超額報酬會從哪裡來」，他已在近日獲利了結部分半導體和AI部位，轉進醫療、工業和非必需消費等類股。

小型股受惠於美國經濟具韌性、油價回落和就業降溫但未失速。Royce Investment Partners董事總經理甘農（Francis Gannon）指出，分析師預測羅素2000企業2026年獲利成長54%，是羅素1000大型股預期成長幅度的兩倍以上。他說：「小型股的獲利題材很強，而且才剛開始。」

但小型股反彈也有隱憂。部分漲幅仍由少數半導體和AI基礎設施股帶動，代表小型股指數也可能受到AI信心轉變拖累。

接下來一周，Fed會議紀錄會牽動利率預期。新任主席華許上任後首次主持會議，強調通膨仍高於Fed的2%目標，也淡化市場對前瞻指引的依賴。Blue Chip Daily Trend Report首席技術策略師坦塔雷利（Larry Tentarelli）說：「現在換了新警長，市場不知道他會怎麼領導，因此會緊盯會議紀錄。」

6月就業低於市場預期，暫時舒緩9月升息疑慮，但如果Fed會議紀錄顯示官員整體立場偏鷹，公債殖利率仍可能再度走高，進一步打壓高價位的科技股。D.A. Davidson共同投資長拉根（James Ragan）說，若Fed變得更具限制性並啟動緊縮周期，對股市和估值都是風險。

財報季則是另一項考驗。達美航空（Delta Air Lines）和百事可樂（PepsiCo）下周率先公布財報，可望提供消費支出線索。Truist Advisory Services投資長勒納（Keith Lerner）說：「若獲利是這波多頭的北極星，本季財報最重要的任務，就是證明今年獲利軌道仍然有效，且上升動能能延續到明年。」

美股 半導體 費城半導體 美國 Fed 台積電ADR

延伸閱讀

「獲利泡沫」吹太大？AI熱潮推高企業獲利預期 恐引爆美股修正

半導體股漲到頂了？台積電、三星紛紛投資擴產 透露兩大訊息

AI 驅動台股長線續旺《凱基股股漲》解析下半年四大投資關鍵

美股震盪收低 聯準會年底前升息機率升 非投等債展現抗震優勢

相關新聞

美國國慶日前夕熱浪襲人 電力需求飆新高 資料中心需求添變數

隨著灼熱的熱穹持續籠罩美國東部，美國最大電網本周用電需求飆升至歷史新高，首都華府部分獨立紀念日慶典甚至被迫暫停。

日本下調消費稅前景不明 專家估效果僅有1年多

日本跨黨派會議原定在6月彙整下調食品消費稅的意見後，由日相高市早苗定奪，但中期彙整方案引發朝野質疑，加上日本國會陷入空轉...

郭崇倫會客室EP269｜台美互信與兩岸交流 嚇阻與對話應並行不悖

隨著「川普2.0」對全球局勢的不確定因素，加上美方對於全球維和的力有未逮，台灣社會內部的「疑美論」正攀升至近年新高，本集邀請淡江大學戰略所副教授黃介正，分析美中台關係之間，台灣並非只能在嚇阻與對話之間擇一，其實可以並行不悖。

美股展望／下半年首關先看晶片股能否止血 美股迎資金輪動關鍵考驗

晶片股罩頂之下，美國股市下半年將迎接第一場關鍵考驗：AI行情能否挺過獲利檢驗，資金又能否從漲幅已高的半導體股，順利轉進工業、金融等更廣泛類股。接下來迎接7月頭一個完整交易的一周，投資人焦點將轉向聯準會（Fed）會議紀錄和第2季財報季，兩者都可能左右這波輪動行情能否延續。

留名再+1？美國紙鈔擬首見現任總統簽名 川普親曬100美元圖

美國總統川普一直致力於將自己的姓名與肖像放上各種美國官方文件與地標，3日更在真實社群發布一張印有自己簽名的100美元紙鈔圖片。

吃辣、喝茶、睡午覺！熱浪來襲怎降溫？科學掛保證的5招古老避暑法

早在冷氣發明之前，世界各地的人們就想出各種避暑妙招，從穿寬鬆的深色長袍到喝茶都有，但真的有效嗎？科學研究的答案可能令人意外。隨著夏季高溫持續侵襲各地，其中一些傳統做法或許值得重新檢視。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。