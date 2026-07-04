國際半導體產業協會警告 川普勿干預記憶體短缺

記憶體供給持續緊缺，不過，第三季合約價卻因為３Ｃ產品銷量下滑，使漲幅明顯收斂。與此同時，國際半導體產業協會（ＳＥＭＩ）也致函川普政府警告，若美國政府試圖透過干預價格或產能來解決全球記憶體晶片短缺問題，反而會讓這波由人工智慧（ＡＩ）熱潮推動、史上罕見的供給吃緊更加惡化。

集邦科技昨日發布最新記憶體價格調查，今年第三季整體ＤＲＡＭ極度緊缺，但因消費性應用需求下修及高基期作用，合約價漲幅收斂，預計將季增百分之十三至百分之十八。

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）主要需求仍由ＡＩ推論與大型資料中心建置支撐，但因合約價格已達歷史高點，消費類客戶在需求放緩，價格承受力已達極限，預估整體NAND Flash合約價將季增百分之十至百分之十五，幅度較前幾季明顯縮減。

與此同時，美國政府嘗試透過干預價格、產能決策，來解決全球記憶體晶片短缺問題。ＳＥＭＩ致函川普政府提出警告，「為解決特定問題而設的政策雖有助加快強化美國本土供應韌性，但如果干預價格或產能決策，恐怕只會延長需求低迷的狀況。」這封日期標註為七月一日的信函，收件人為美國財政部長貝森特。蘋果執行長庫克近來已頻頻就採用中國大陸記憶體向貝森特在內官員遊說。

ＳＥＭＩ信中未提及大陸供應商，但華府正瀰漫一股氣氛，認為記憶體晶片短缺正演變為政治挑戰。儘管投資人對記憶體晶片製造商股價飆漲大感振奮，但憂心選民荷包的官員關注的是價格上漲的衝擊。蘋果和微軟決定調漲熱門產品價格，正是此一趨勢的寫照。

為緩解電子產品成本上漲的壓力，ＳＥＭＩ提出和蘋果截然不同的解方。ＳＥＭＩ呼籲政府，透過制定消費者扣稅或抵稅優惠，以抵銷手機和筆電價格漲價。

ＳＥＭＩ全球公共政策與倡議副總裁卡斯騰斯說：「ＳＥＭＩ和我們的會員，肯定川普政府為強化記憶體晶片產能所做的積極努力，這有助於推動ＡＩ和資料中心基礎建設，並追求美國在科技領域的領先地位。」