SEMI籲美勿干預記憶體價格

國際半導體產業協會（SEMI）致函川普政府警告，若美國政府試圖透過干預價格或產能來解決全球記憶體晶片短缺，反而會讓這波由AI熱潮推動、史上罕見的供給吃緊更加惡化。

SEMI呼籲政府讓企業繼續和客戶簽訂長期協議，並延長旨在提高美國產量的租稅優惠。全球三大記憶體晶片製造商，包括總公司在愛達荷州的美光科技，以及南韓SK海力士和三星電子，都是SEMI會員。

SEMI在信中說：「為解決特定問題而設的政策雖有助加快強化美國本土供應韌性，但如果干預價格或產能決策，恐怕只會造成反效果。」SEMI說：「目前的市場狀況，正透過擴大投資美國製造，以及日益重視長期採購協議來因應。」

這封日期標註為7月1日的信函，收件人為美國財政部長貝森特。蘋果執行長庫克近來已頻頻就採用中國大陸記憶體向貝森特在內官員遊說。

SEMI信中未提及大陸供應商，但華府正瀰漫一股氣氛，認為記憶晶片短缺正演變為一場政治挑戰。儘管投資人對於記憶晶片製造商股價飆漲大感振奮，但憂心選民荷包的決策官員關注的是價格上漲對消費者的衝擊。蘋果和微軟決定調漲熱門產品價格，正是此一趨勢的寫照。

為減輕電子產品成本上漲帶來的壓力，SEMI提出和蘋果截然不同的解方。SEMI呼籲政府和國會合作，透過制定消費者扣稅或抵稅優惠，以抵銷手機和筆電價格漲價。