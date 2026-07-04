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亞馬遜低軌衛星跨大步 今年稍晚將提供服務

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
亞馬遜宣布，旗下低軌衛星網路Leo已部署逾390枚衛星，預計今年稍晚啟動初步商業服務。（法新社）
亞馬遜宣布，旗下低軌衛星網路Leo已部署逾390枚衛星，預計今年稍晚啟動初步商業服務。（法新社）

亞馬遜（Amazon）2日宣布，旗下低軌衛星網路Leo目前已部署逾390枚衛星，足以在今年稍晚開始提供初步服務，朝挑戰馬斯克旗下SpaceX星鏈（Starlink）邁出重要一步。

亞馬遜於美東時間2日凌晨剛將29枚Leo衛星送入軌道，Leo業務產品副總裁韋伯（Chris Weber）表示，現有衛星數量已足以在特定緯度區域提供連續網路覆蓋，後續發射將持續擴大覆蓋範圍與容量。

這是Leo與星鏈競爭的重要里程碑。亞馬遜去年11月已向部分企業推出Leo測試服務，但一般消費者與政府客戶尚未開放。

SpaceX比亞馬遜早約四年布局Starlink，目前已部署約1萬枚衛星、累積逾1,000萬名用戶。

亞馬遜的目標是部署約7,700枚衛星，卻因火箭運能不足，導致進度延宕。該公司今年1月申請延長部署期限時，提及火箭短期供應不足及合作夥伴延誤等非可控因素。

2022年，亞馬遜已與ULA、Arianespace、貝佐斯旗下藍源（Blue Origin）簽訂創紀錄的發射合約，後續也採用SpaceX的服務，但多家供應商均遭遇發射載具延誤。

今年5月，藍源的新葛倫號（New Glenn）火箭在靜態點火測試時於發射台爆炸，也使原定搭載Leo衛星的任務延期。目前藍源正修復發射設施，並調查事故原因。

亞馬遜表示，下一次Leo任務將改用ULA重型火箭，可搭載更多衛星，加快部署速度。該公司已準備數百枚衛星待命，預期今年初步服務上線後，持續提高發射與部署頻率，迅速擴大網路覆蓋。

另外，韓國宇宙航空廳（KASA）3日宣布，到2035年時，將設立由數百顆衛星組成的低軌衛星網絡，並將登月目標時間從2032年提前至2030年，還計劃於2029年發射月球軌道通訊衛星，2031年透過發射地球、月球探測器，全面開啟南韓的月球探測時代。

亞馬遜 SpaceX Starlink

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