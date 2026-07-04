祖克柏：AI代理開發不如預期

Meta執行長祖克柏2日在內部員工大會上坦承，大刀闊斧重整不夠完善，而AI代理的系統開發進展也不如他預期。

路透引述會議錄音報導，祖克柏說，這波包含大規模裁員的組織整頓，處理得不夠「俐落」，管理階層也錯估了調整時機。

祖克柏和Meta高層最近設法緩和今年推動的部分組織變革，但並未從根本上改變方向。Meta 5月裁減全球約10%員工，並把約7,000名員工調往以AI為主的團隊，引發員工反彈，也讓外界擔心公司士氣受挫。

這些措施是更大規模整頓的一環，目的在為昂貴的AI基礎設施投資提供資金，並讓Meta能從AI輔助工作中提升營運效率。祖克柏5月告訴員工，預料今年不會再進行全公司裁員，但部分員工仍心存疑慮。

祖克柏回顧說，「至少過去四個月，AI代理的發展速度並未如我們預期般真正加快」，押注新組織架構的成果「也尚未顯現」。

祖克柏說，Meta在1月和2月開始規劃重整時，他和「本公司最優秀的人才」討論，大家當時擔心Meta「無法及時加快腳步因應變化」。