花旗：油價年底下探60美元 預期美伊MOU將持續有效

花旗集團2日預估，國際油價今年底前可能下探每桶60美元，因美國與伊朗之間的瞭解備忘錄（MOU）在未來幾個月預料將持續有效，並最終轉化為正式協議，讓荷莫茲海峽航行所遭受的干擾繼續減緩。

隨著市場對於美國與伊朗延長停火60天的信心日增，荷莫茲海峽過去一周來的船舶通行量已增加三倍多。沙烏地阿拉伯的石油出口量也已回升到美伊戰前的九成水準。

海事數據平台Signal的七日移動均值資料顯示，在7月1日，每日經過荷莫茲海峽進出波斯灣可追蹤船舶航程數，已增加到八趟，多於衝突期間一到兩趟。

花旗團隊發布報告表示，「我們預期美伊之間的MOU將維持有效，但不是因為突然出現信任，而是因為雙方都沒什麼打破MOU的誘因」，「美國和伊朗的衝突疲乏似乎展露無遺，潛在干擾的重大來源之一的黎巴嫩（情勢），正日益受到美方對於降低衝突的更廣泛偏好所抑制」。報告指出，基本面正迅速重返主導、航運流動正恢復正常、中國買家依然缺席，實體油市已大幅減弱，提取庫存（的數量）遠低於預期。

花旗預測，布蘭特油價到今年底時將降至每桶60至65美元，並建議在夏季油價反彈時，逢高賣出。

花旗分析師預估，荷莫茲海峽的原油載運量已增至每日700萬桶，仍低於美伊戰前的每日1,500萬桶，但實際航行量可能高於官方數據，因許多船舶在通行荷莫茲海峽時，仍基於安全理由而關閉應答器。

此前，高盛已表示，隨著伊朗戰爭的衝擊消退、荷莫茲海峽航運恢復，全球油市將轉向供應過剩，並調降年底的布蘭特油價預測到每桶80美元。摩根士丹利（大摩）最近也兩度調降油價預測，提出供應過剩風險。

荷莫茲海峽航運量提高，顯示船東認為現在能安全通行荷莫茲海峽。勞氏情報（Lloyd's List）的資料顯示，在6月28日止當周，進出波斯灣的船舶航程、包括「摸黑航程」，達到258趟，遠高於3月美伊戰爭爆發首周的41趟。