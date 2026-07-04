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川普再提台搶晶圓生意 放話奪回60%產能

經濟日報／ 編譯周辰陽／綜合外電

美國總統川普2日接受CNBC專訪時，再度聲稱台灣幾乎把「100%的業務」都拿走，並表示美國在他任內最多可擁有60%的晶片產能。

根據CNBC公布的逐字稿，主持人柯能提到，市場傳出OpenAI執行長奧特曼正討論讓政府持有該公司5%的股份。

對此川普沒有正面回應，轉而提到自己曾要求英特爾讓政府取得該公司10%的股份，「很多人不知道，也沒有人討論。」英特爾當時「遇到了一些問題，受創非常嚴重」，而過去歷任總統都沒有祭出關稅。他接著說：「台灣幾乎把100%的業務都拿走了。主要是台灣，南韓也拿走了一點，但主要還是台灣。」

他說：「我當時就說，如果我是總統，這種事絕對不會發生。台灣絕不會處於今天這樣的地位。」

川普接著說，台灣現在的處境有點脆弱，而他正讓晶片業者全部搬回美國，「等到我卸任時，或者接近卸任時，我認為我們將擁有40%、50%，甚至60%的晶片產能」。

川普還說，美國過去幾乎沒有晶片產能，也已不再生產晶片，但晶片製造商正在亞利桑那州興建工廠，尤其全球最大的公司正在建廠。「他們正離開台灣，為了興建這些設施，他們正在興建規模最大的工廠。我認為，我們將掌握相當高比例的晶片產能。」

川普繼續談到英特爾，稱他們當時遇到麻煩，因此找上政府，川普便要求入股10%。

他誇口這筆交易完成後，「我們在八個月內賺了600億至700億美元，我有因此獲得讚賞嗎？沒有。有些人說這很不符合美國作風。我說，不，事實上這非常符合美國作風」。

英特爾 OpenAI 川普

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