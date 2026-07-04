川普去年關稅日大買股 賺翻

美國總統川普2025年4月宣布「解放日」關稅，引爆全球金融市場劇烈震盪。最新財務揭露文件顯示，川普名下的投資帳戶趁機大舉進場掃貨，隔天他先喊出「現在是絕佳的買進時機」，當天下午再宣布暫停部分關稅措施，美股隨即強彈。

這波瘋狂買股發生在川普4月2日於白宮玫瑰園宣布全面性關稅計畫之後。4月8日，標普500指數跌破5,000點，距熊市門檻僅一步之遙，短短四個交易日指數累計重挫逾12%。

但川普當天買進327檔股票，是去年第11個繁忙的買股日，買入量高達全年平均每日約62筆買進交易的逾五倍，加碼標的主要集中在遭關稅衝擊最重的大型科技股。

根據揭露資料，川普分別買進10萬至25萬美元的蘋果、Alphabet、亞馬遜、微軟及輝達股票，均屬科技七雄成員。隔日政策轉向後，它們均出現大幅反彈。蘋果4月9日勁揚逾15%，寫下1998年以來最佳單日表現；輝達也跳漲近19%。