美元邁向4月來最大周線跌幅 是漲勢停頓或走貶的開始？

美國6月非農就業報告不如預期，沖淡市場對聯準會（Fed）近期升息的預期，美元隨之走軟，正朝4月來最大周線跌幅邁進。問題是，這是美元漲勢稍事停頓，還是美元匯價向下修正的開始？

美國6月非農就業新增5.7萬人，遠低於道瓊社訪調分析師共識預測的11.5萬人，加上前兩月就業成長數據也下修，促使交易員紛紛降低Fed近期提高利率的預期。CME FedWatch Tool網站顯示，市場價格反映交易員認為9月升息機率降到45%左右。

美元普遍走軟，使歐元3日盤中躍上1.1446美元，接近兩周來最高，一周來攀升0.5%。英鎊同步挺升，最新報價為1.3355美元，周線漲1.1%，是近三個月來最佳表現。日圓也挺升至不到161日圓兌1美元，市場擔心2日貶破162推升干預風險，也導致日圓從40年低點彈升。

同時，追蹤美元對一籃貨幣走勢的美元指數（DXY）續挫0.2%至100.77，延續2日跌0.5%的頹勢，周線跌幅擴大至0.6%，是4月初以來最大單周跌幅。

美元回軟是漲勢停頓或貶勢開端？

近來市場普遍認為，Fed主席華許在兩場公開演說中一再強調「物價穩定」、要把美國通膨率壓回2%目標，可見態度「轉鷹」，這將導致Fed今年升息，美元也將隨之升值。

但布魯金斯研究所高級研究員、曾任國際金融協會（IIF）首席經濟學家的布魯克斯持不同看法。伊朗戰爭爆發後，市場上充斥油價將飆上每桶200美元的預言，但這位中間派經濟學者當時就駁斥這種論調，如今證實他的判斷準確。現在，市場幾乎一面倒認定華許「轉鷹」將使美元走強，布魯克斯再次獨排眾議，認為美元回軟時候到了，儘管這仍屬少數意見。

布魯克斯指出，過去兩周來，市場對美國就業成長強勁、Fed將升息的預期讓美元有支撐，但2日出爐的就業數據讓人認清現實：勞動市場不如先前數據顯示的那麼強。6月勞動參與率陡降，可能顯示勞工因求職處處碰壁而退縮。

如果美國勞動市場果真疲弱，而人工智慧（AI）掀起白領勞工失業潮，就難以看出通膨會失控。核心通膨數據也顯示，緃有去年的關稅衝擊和今年的油價震撼，基礎通膨仍受控。若是通膨展望無虞，Fed就沒有理由升息。日前華許被問到，市場對他Fed記者會發言的「鷹派」解讀正不正確時，華許回應：近來通膨風險已降低。布魯克斯認為，這顯然是「鴿派」訊息。

由此來看，2日美元隨Fed升息展望減弱而拉回，可能是美元這波「修正」期的開端。接下來的觀察重點，將是7月14日發布的美國6月消費者物價指數（CPI）。

布魯克斯預期，倘若最新CPI數據隨油價回跌而趨緩，應會進一步確認，美元回貶趨勢才剛開始。