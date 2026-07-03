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花旗預測布蘭特油價 年底時最低可能跌到每桶60美元
花旗集團分析師團隊預料美國與伊朗將維持停戰，因此預測布蘭特油價今年底時最低將跌到每桶60美元。
花旗指出，儘管美、伊之間會發生暫時性的交火，但雙方都有很好的理由保住6月中簽署的瞭解備忘錄（MOU）；原因「並不是雙方突然出現互信，而是因為缺乏有力的誘因來打破和局」。
花旗建議交易商在夏季（6-8月）期間逢高拋售原油，並預測年底時布蘭特油價將處於60-65美元區間。周五布蘭特原油2027年元月期貨的價格約每桶73美元，這意味花旗預測的油價遠低於市場水位。
高盛6月中曾將年底時的預估油價下修到每桶80美元，但最近的報告中指出，油價可能於7月初回跌到戰前的水位；不過高盛對伊朗守住和議的信心並不如花旗那樣高。
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